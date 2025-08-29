Precio del DÓLAR HOY, viernes 29 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú registró una ligera baja este viernes 29 de agosto, mostrando un retroceso frente a la jornada previa. Pese a esta variación, la divisa estadounidense continúa dentro de un rango estable que viene marcando su comportamiento en las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza en S/ 3.538 para la compra y S/ 3.551 para la venta, cifras que reflejan un pequeño ajuste respecto al día anterior, cuando el billete verde se mantenía más cerca del límite superior de su rango.

Estabilidad en el mercado cambiario. En lo que va de agosto, la moneda extranjera se ha movido en márgenes bastante acotados, sin registrar saltos bruscos. Este panorama transmite confianza a ciudadanos y empresarios que realizan operaciones diarias en dólares, ya que les permite prever mejor sus gastos y obligaciones.

Precio del dólar del 1 al 29 de agosto. (SUNAT)

Un retroceso leve pero dentro de lo esperado. Si bien hoy se observa una leve caída frente a la jornada del jueves, especialistas coinciden en que se trata de una oscilación normal del mercado. La intervención del Banco Central de Reserva, sumada al flujo constante de divisas por exportaciones, contribuye a mantener el tipo de cambio bajo control.

Impacto para hogares y negocios. Para las familias con créditos en dólares, la estabilidad del tipo de cambio representa un alivio, ya que evita incrementos en las cuotas. En tanto, importadores y empresas que dependen de insumos del extranjero encuentran un terreno favorable para planificar sus operaciones sin sorpresas de último minuto.

Tendencia hacia la estabilidad. A pesar de los movimientos diarios, el dólar mantiene un promedio estable en el país. Con el cierre del mes cada vez más cerca, las perspectivas apuntan a que la divisa continuará en un rango similar, salvo que surjan factores externos que modifiquen la dinámica internacional.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 29 de agosto de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio no siempre es el mismo: puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre conviene estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se sitúa este viernes 29 de agosto en S/ 3.538 para la compra y S/ 3.551 para la venta. Aunque la jornada marcó un leve retroceso, el panorama general sigue siendo estable, ofreciendo un escenario predecible tanto para ciudadanos como para las distintas actividades económicas.