Precio del DÓLAR HOY, 27 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú mostró un leve repunte este miércoles 27 de agosto, manteniendo el comportamiento estable que caracteriza al mercado cambiario en las últimas semanas. La divisa estadounidense sigue moviéndose en márgenes reducidos, lo que permite un escenario de previsibilidad para distintos sectores económicos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se ubica hoy en S/ 3.530 para la compra y S/ 3.538 para la venta, marcando un ligero ajuste frente al día anterior.

Estabilidad en medio de pequeñas fluctuaciones. A lo largo de agosto, el dólar ha mostrado un patrón claro de estabilidad, con variaciones mínimas entre sesiones. La cotización se ha mantenido en un rango de entre S/ 3.51 y S/ 3.58, lo que refleja un mercado controlado y sin presiones externas que generen movimientos bruscos.

Precio del dólar del 1 al 27 de agosto. (SUNAT)

Factores que sostienen el tipo de cambio. La acción del Banco Central de Reserva (BCR) a través de intervenciones cambiarias, sumada al ingreso constante de divisas por exportaciones y remesas, han ayudado a mantener este equilibrio. Además, la calma en los mercados internacionales también aporta a este escenario de control.

Beneficio para ciudadanos y empresas. Para los ciudadanos, esta estabilidad se traduce en tranquilidad, especialmente para quienes tienen créditos en dólares. Por su parte, los importadores y empresarios que dependen de la moneda extranjera pueden planificar con mayor certeza sus operaciones, evitando impactos negativos en sus costos.

Perspectivas a corto plazo. Analistas señalan que el dólar continuará en niveles similares mientras no se presenten sobresaltos en la economía global. Así, el mercado cambiario peruano mantiene un desempeño estable que favorece la confianza de inversionistas y consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 27 de agosto de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se sugiere revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes consultar estas fuentes seguras para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este miércoles 27 de agosto en S/ 3.530 para la compra y S/ 3.538 para la venta. Aunque con una leve alza respecto a la jornada previa, la divisa mantiene su estabilidad y consolida un entorno predecible para operaciones financieras y comerciales en el país.