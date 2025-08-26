RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, martes 26 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La divisa estadounidense se mantiene estable en el mercado cambiario, con una ligera caída respecto al día anterior.

Precio del dólar hoy, 26 de agosto.
26/08/2025

El tipo de cambio en Perú inició la jornada de este martes 26 de agosto con una ligera caída, en medio de un panorama de estabilidad que ya se ha vuelto costumbre en las últimas semanas. La divisa estadounidense mantiene un comportamiento predecible en el mercado cambiario local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el billete verde se cotiza hoy en S/ 3.517 para la compra y S/ 3.531 para la venta, registrando una leve variación frente al día anterior.

Una tendencia estable en agosto. Durante este mes, el dólar se ha movido en márgenes estrechos, sin sobresaltos que afecten el bolsillo de los ciudadanos. Desde finales de julio, la cotización ha oscilado entre los S/ 3.51 y los S/ 3.58, lo que confirma una tendencia de estabilidad en el mercado cambiario.

Precio del dólar del 1 al 26 de agosto. (SUNAT)
Factores que sostienen la calma. Entre las razones de este comportamiento están la política de intervenciones del Banco Central de Reserva (BCR), que regula la oferta y demanda de divisas, así como el ingreso de dólares por exportaciones y remesas. Además, la ausencia de turbulencias internacionales da espacio a un mercado más predecible.

Impacto en la economía local. Para quienes tienen deudas o créditos en dólares, estas leves bajas representan un alivio, ya que reducen ligeramente sus pagos. Del mismo modo, importadores y empresarios que requieren moneda extranjera encuentran condiciones más estables, lo que favorece la planificación de sus operaciones.

Perspectivas en el corto plazo. Según especialistas, el dólar seguirá moviéndose en rangos similares mientras no se produzcan cambios drásticos en el escenario global. La tendencia de agosto refleja que la moneda estadounidense se mantiene bajo control, sin presiones significativas que alteren el mercado local.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 26 de agosto de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es que primero revises el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, el dólar en Perú se ubica este martes 26 de agosto en S/ 3.517 para la compra y S/ 3.531 para la venta. A pesar de una leve corrección, la divisa continúa mostrando estabilidad, lo que beneficia a ciudadanos, importadores y sectores que realizan operaciones en moneda extranjera.

