Precio del DÓLAR HOY, jueves 28 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú registró una ligera alza este jueves 28 de agosto, confirmando la estabilidad que ha caracterizado a la divisa estadounidense en las últimas semanas. La moneda mantiene un comportamiento controlado, lo que brinda previsibilidad a ciudadanos y empresas que realizan transacciones en dólares.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica hoy en S/ 3.551 para la compra y S/ 3.558 para la venta, evidenciando un pequeño ajuste frente a la jornada anterior.

Estabilidad en medio de variaciones mínimas. Durante las últimas semanas, la divisa se ha mantenido en un rango muy acotado, oscilando entre S/ 3.51 y S/ 3.58. Estas variaciones mínimas han reforzado la confianza en el mercado cambiario local, que ha mostrado una tendencia predecible y favorable para distintos sectores económicos.

Precio del dólar del 1 al 28 de agosto. (SUNAT)

Factores detrás del equilibrio. Expertos señalan que la estabilidad responde, en parte, a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR), que regula la oferta de dólares cuando es necesario. Además, el ingreso de divisas por exportaciones y remesas ha contribuido a que la moneda no presente sobresaltos.

Impacto en ciudadanos y negocios. Para los hogares peruanos, la calma del dólar representa un respiro en préstamos y obligaciones financieras pactadas en esta moneda. En el caso de importadores y empresarios, la estabilidad les permite planificar con mayor claridad sus operaciones y costos, evitando escenarios de incertidumbre.

Panorama a corto plazo. Mientras los mercados internacionales mantengan relativa tranquilidad y no se registren presiones externas, se espera que el dólar en Perú siga en niveles similares. Esto consolida un escenario de confianza que facilita la toma de decisiones en el ámbito económico.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 28 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que antes revises bien el tipo de cambio. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este jueves 28 de agosto en S/ 3.551 para la compra y S/ 3.558 para la venta. Aunque se observa un leve repunte frente a días previos, la divisa mantiene su comportamiento estable y continúa siendo un factor de previsibilidad para las operaciones financieras y comerciales en el país.