Precio del DÓLAR HOY, 2 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú mostró un pequeño ajuste este martes 2 de setiembre, aunque la tendencia general continúa siendo de estabilidad. El comportamiento de la moneda estadounidense refleja un mercado cambiario que mantiene calma tras el cierre de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza hoy en S/ 3.522 para la compra y S/ 3.545 para la venta. Estos valores presentan un ligero cambio respecto al inicio de la semana.

Comparación con días anteriores. Durante el sábado 30, domingo 31 de agosto y lunes 1 de setiembre, el dólar mantuvo el mismo nivel de S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta. Esto evidencia que, pese a pequeños ajustes, el tipo de cambio se ha sostenido en un rango muy estrecho.

Precio del dólar del 1 al 2 de setiembre. (SUNAT)

Un mercado estable y predecible. Los analistas destacan que la estabilidad del dólar en el Perú responde a la relación equilibrada entre la oferta y la demanda de divisas. Factores como las operaciones de comercio exterior y las intervenciones puntuales del Banco Central de Reserva (BCR) ayudan a mantener un escenario sin sobresaltos.

Impacto en la economía local. La estabilidad de la moneda norteamericana es favorable tanto para familias como para empresas. Los hogares con deudas en dólares no enfrentan incrementos en sus pagos, mientras que los importadores pueden organizar mejor sus costos, evitando alzas repentinas en los productos que traen del extranjero.

Expectativas para los próximos días. Con el inicio de setiembre, las proyecciones indican que el dólar seguirá moviéndose en márgenes reducidos. Salvo que factores externos, como noticias internacionales o variaciones en el precio de materias primas, alteren el escenario, la moneda estadounidense se mantendría estable en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 2 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que revises primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio no siempre es el mismo: puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este martes 2 de setiembre en S/ 3.522 para la compra y S/ 3.545 para la venta, mostrando un leve ajuste frente a jornadas anteriores. La divisa estadounidense conserva un comportamiento estable, lo que genera confianza en consumidores, empresas y en el mercado financiero en general.