Precio del DÓLAR HOY, jueves 4 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en Perú cerró hoy con una leve baja, lo que marca un respiro en la tendencia que venía mostrando la divisa estadounidense en los últimos días. A pesar de esta variación, el dólar sigue manteniendo un comportamiento estable en el mercado local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el billete verde se ubica este jueves en S/ 3.527 para la compra y S/ 3.534 para la venta. Estos valores reflejan un pequeño ajuste frente al día anterior, cuando la cotización fue ligeramente mayor.

Evolución en los últimos días. Durante la última semana, el tipo de cambio mostró variaciones muy reducidas. Entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre, el dólar se mantuvo en torno a S/ 3.530 para la compra y S/ 3.540 para la venta, con un desempeño estable. Posteriormente, el 2 y 3 de setiembre registró movimientos mínimos que no alteraron la calma del mercado.

Precio del dólar del 1 al 4 de setiembre. (SUNAT)

Un mercado sin sobresaltos. Especialistas señalan que estos ajustes responden a la dinámica habitual de oferta y demanda, sin que exista un factor externo de peso que genere presión sobre la moneda. La estabilidad de la economía local, sumada a un entorno internacional sin grandes turbulencias, mantiene al dólar dentro de un rango predecible.

Impacto en hogares y empresas. Este escenario es positivo para quienes realizan transacciones en dólares. Los pagos de créditos en esta moneda no sufren cambios bruscos, mientras que las empresas importadoras y exportadoras pueden programar mejor sus operaciones. La estabilidad cambiaria se traduce en mayor confianza para la planificación económica.

Perspectivas a corto plazo. Las proyecciones apuntan a que el dólar continuará moviéndose en un rango estrecho en los próximos días, salvo que ocurran eventos inesperados en los mercados internacionales. Por ahora, el comportamiento estable favorece a la economía peruana al reducir riesgos en contratos y operaciones financieras.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 4 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

También se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar cerró este jueves 4 de setiembre en S/ 3.527 para la compra y S/ 3.534 para la venta, mostrando una ligera baja frente al día anterior. Aun así, la divisa estadounidense mantiene una tendencia estable, lo que consolida un mercado cambiario predecible y favorable para las familias y los negocios en el país.