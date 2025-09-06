Precio del DÓLAR HOY, 6 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

En las últimas semanas, el tipo de cambio del dólar en el Perú se ha mantenido estable. La divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento predecible en el mercado peruano y por ello, que la moneda americana acaba de llegar a un nuevo descenso para el mes de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), hoy sábado 6 de septiembre el precio del dólar se ubica en S/ 3.519 para la compra y S/ 3.527 para la venta . Una cifra que muestra un leve baja respecto a los primeros días del mes, cuando los valores fueron ligeramente ascendidos.

Cambio de dólar mes de Septiembre

Los analistas coinciden en que estos movimientos responden a factores puntuales de oferta y demanda, sin que existan presiones externas de gran magnitud. El contexto internacional, aunque con ciertas tensiones, no ha generado un impacto mayor en la economía peruana. Por ello, el dólar continúa bajo control en un rango muy estable para quienes manejan esta moneda.

Todo indica que el dólar seguirá moviéndose en un rango predecible en los próximos días. El Banco Central de Reserva mantiene su monitoreo constante y, de ser necesario, aplicaría medidas para evitar cualquier desajuste fuerte. Por ahora, la situación es de calma para el mercado cambiario nacional.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 6 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado en sus plataformas oficiales:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

De esta manera, el dólar en Perú se mantiene estable este sábado 6 de septiembre, con un precio de S/ 3.519 para la compra y S/ 3.527 para la venta. Aunque se registra un descenso bajo de este mes y en las últimas semanas, el mercado nacional sigue conservando su estabilidad, ofreciendo seguridad tanto a ciudadanos como a empresas en sus operaciones financieras.