RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

Economía actual

Precio del DÓLAR HOY, 9 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Según la SUNAT, el dólar inició este martes con una ligera baja y continúa moviéndose en un rango estable que da tranquilidad a familias y empresas.

Precio del dólar hoy, 9 de setiembre.
Precio del dólar hoy, 9 de setiembre. (Composición Karibeña)
09/09/2025

El tipo de cambio en el Perú abrió la segunda semana de setiembre con una ligera disminución frente a la jornada anterior. La divisa estadounidense sigue mostrando una tendencia estable, sin sobresaltos que afecten de manera directa a los ciudadanos o a las operaciones de las empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este martes 9 de setiembre el dólar se cotiza en S/ 3.509 para la compra y S/ 3.522 para la venta. Se trata de una baja respecto a la última cotización del lunes, cuando se ubicaba en S/ 3.519 la compra y S/ 3.527 la venta.

Comportamiento reciente del dólar. El billete verde viene mostrando altibajos mínimos desde fines de agosto. En promedio, el dólar se ha mantenido dentro de un rango corto, que oscila entre los S/ 3.52 y S/ 3.54, lo que refleja un escenario de relativa calma en el mercado cambiario.

Precio del dólar del 1 al 9 de setiembre. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 9 de setiembre. (SUNAT)

Aunque se han registrado pequeñas variaciones de un día a otro, estas no han marcado una tendencia de alza sostenida. Por el contrario, el comportamiento del dólar apunta a una estabilidad que ha permitido a empresas y familias planificar sus gastos con mayor previsión.

Precio del DÓLAR HOY, lunes 8 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, lunes 8 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Un mercado con calma y control. Los analistas destacan que, pese a la incertidumbre internacional por factores económicos externos, el Perú mantiene un tipo de cambio controlado. El Banco Central de Reserva (BCR) sigue atento a los movimientos de la divisa, pero hasta ahora no ha sido necesario aplicar medidas de intervención.

La estabilidad responde también al equilibrio entre la demanda de importadores y la oferta de dólares por parte de exportadores y otros sectores económicos. Esto ha evitado que se produzcan presiones fuertes que modifiquen bruscamente el tipo de cambio.

Impacto en la economía local. Para los hogares, el hecho de que el dólar se mantenga estable resulta positivo, especialmente para quienes tienen deudas o créditos en moneda extranjera. En el caso de los negocios, sobre todo aquellos que dependen de importaciones, esta cotización permite mayor seguridad en la gestión de pagos.

Precio del DÓLAR HOY, 7 de septiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, 7 de septiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 9 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, este martes 9 de setiembre el dólar se cotiza en S/ 3.509 para la compra y S/ 3.522 para la venta, consolidando su estabilidad en el mercado peruano. Aunque la divisa registró una leve baja, el panorama sigue siendo predecible, lo que favorece la economía de familias y empresas.

Temas relacionados 9 de setiembre Dólar Dólar hoy karibeña Precio del dólar Tipo de cambio

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña