Precio del DÓLAR HOY, 9 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú abrió la segunda semana de setiembre con una ligera disminución frente a la jornada anterior. La divisa estadounidense sigue mostrando una tendencia estable, sin sobresaltos que afecten de manera directa a los ciudadanos o a las operaciones de las empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), este martes 9 de setiembre el dólar se cotiza en S/ 3.509 para la compra y S/ 3.522 para la venta. Se trata de una baja respecto a la última cotización del lunes, cuando se ubicaba en S/ 3.519 la compra y S/ 3.527 la venta.

Comportamiento reciente del dólar. El billete verde viene mostrando altibajos mínimos desde fines de agosto. En promedio, el dólar se ha mantenido dentro de un rango corto, que oscila entre los S/ 3.52 y S/ 3.54, lo que refleja un escenario de relativa calma en el mercado cambiario.

Precio del dólar del 1 al 9 de setiembre. (SUNAT)

Aunque se han registrado pequeñas variaciones de un día a otro, estas no han marcado una tendencia de alza sostenida. Por el contrario, el comportamiento del dólar apunta a una estabilidad que ha permitido a empresas y familias planificar sus gastos con mayor previsión.

Un mercado con calma y control. Los analistas destacan que, pese a la incertidumbre internacional por factores económicos externos, el Perú mantiene un tipo de cambio controlado. El Banco Central de Reserva (BCR) sigue atento a los movimientos de la divisa, pero hasta ahora no ha sido necesario aplicar medidas de intervención.

La estabilidad responde también al equilibrio entre la demanda de importadores y la oferta de dólares por parte de exportadores y otros sectores económicos. Esto ha evitado que se produzcan presiones fuertes que modifiquen bruscamente el tipo de cambio.

Impacto en la economía local. Para los hogares, el hecho de que el dólar se mantenga estable resulta positivo, especialmente para quienes tienen deudas o créditos en moneda extranjera. En el caso de los negocios, sobre todo aquellos que dependen de importaciones, esta cotización permite mayor seguridad en la gestión de pagos.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 9 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se aconseja revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, este martes 9 de setiembre el dólar se cotiza en S/ 3.509 para la compra y S/ 3.522 para la venta, consolidando su estabilidad en el mercado peruano. Aunque la divisa registró una leve baja, el panorama sigue siendo predecible, lo que favorece la economía de familias y empresas.