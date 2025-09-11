Precio del DÓLAR HOY, jueves 11 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa descendiendo y este jueves 11 de setiembre marcó una nueva baja en su cotización, reforzando el panorama de estabilidad que se viene observando en las últimas semanas. Esta ligera caída refleja un mercado cambiario que se mantiene predecible y sin sobresaltos para ciudadanos y empresas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica hoy en S/ 3.484 para la compra y S/ 3.494 para la venta. Con este movimiento, la divisa estadounidense se aleja aún más de los valores registrados a inicios de setiembre.

Tendencia de calma en el mercado. Durante los últimos días, el dólar ha mostrado una secuencia de descensos leves. Desde fines de agosto, cuando se situaba en torno a los S/ 3.530, el billete verde ha ido retrocediendo de manera constante, evidenciando una mayor oferta de divisas en el mercado local y una menor presión de la demanda.

Precio del dólar del 1 al 11 de setiembre. (SUNAT)

Este comportamiento responde a un entorno económico externo sin grandes turbulencias y a factores internos que favorecen la entrada de dólares, como las exportaciones y las inversiones. La ausencia de noticias económicas que generen incertidumbre también ha contribuido a que el tipo de cambio se mantenga estable.

Beneficios para familias y empresas. La caída progresiva del dólar representa un alivio para las familias con deudas en moneda extranjera, ya que reduce el monto de sus pagos en soles. De igual forma, los importadores y negocios que dependen de insumos del exterior pueden planificar con mayor tranquilidad, sin riesgo de incrementos bruscos en sus costos.

Analistas financieros señalan que, mientras el Banco Central de Reserva mantenga su política de intervención prudente, el dólar continuará moviéndose dentro de un rango controlado. Esto envía una señal de confianza a inversionistas y consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 11 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se cotiza este jueves 11 de setiembre en S/ 3.484 para la compra y S/ 3.494 para la venta, consolidando una tendencia a la baja que viene desde finales de agosto. Aunque la divisa estadounidense muestra pequeñas fluctuaciones, el mercado cambiario nacional se mantiene estable, ofreciendo un entorno favorable para transacciones y operaciones financieras.