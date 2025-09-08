Sol Carreño se quiebra al despedirse de Jaime Chincha: "Prometimos tomarnos un café y no llegó"

La muerte del periodista Jaime Chincha ha dejado un gran vacío en la televisión peruana. Diversos colegas del medio se despidieron de él a través de redes sociales y programas de televisión, pero su amiga Sol Carreño tuvo una de las despedidas más conmovedoras y llegó incluso a quebrarse en vivo.

Una dura despedida para Jaime Chincha

Al inicio de la emisión del programa dominical Cuarto Poder, Sol confirmó la muerte de Jaime y dijo sentirse muy apenada, al igual que todos sus compañeros en el medio periodístico. Además, destacó la gran trayectoria de Chincha en diversos medios de comunicación.

"Jaime estuvo aquí en este lugar muchísimas veces. Fue reportero de Cuarto Poder, condujo este programa algunas veces en mi lugar. Fue también de la generación que inició Canal N, y con esa ilusión de joven no paró durante toda su vida de luchar por un país mejor", señaló.

En esa misma línea, afirmó que Jaime se sentía orgulloso de ser periodista y de luchar por la democracia desde esa posición. Además, resaltó las grandes virtudes periodísticas que tenía su compañero.

Finalmente, Sol Carreño se tomó unos segundos para contar que había hablado con Jaime hace poco y que pretendían reencontrarse, pero eso nunca ocurrió, ya que el periodista falleció antes de que pudieran concretar esa reunión.

"No puedo dejar de pensar en una cosa pequeña, y es que la última vez que conversamos quedamos en buscar un tiempo para tomar un café. Los dos prometimos buscar un momento, pero el tiempo no llegó. Ojalá eso nos sirva a todos para reflexionar sobre la necesidad de vivir cada momento", concluyó con la voz entrecortada.

El velorio de Jaime Chincha

Los restos de Jaime Chincha fueron trasladados a la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el distrito de Miraflores, para ser velados en un acto privado reservado para familiares, amigos cercanos y colegas de trabajo. Tras su fallecimiento en su vivienda, la familia decidió que el velorio se mantuviera en privado, limitando la presencia de medios y del público.

Según informaron allegados del periodista a Canal N, las amistades comenzaron a llegar al lugar alrededor de las 5:00 p.m., y minutos después se cerraron las puertas del recinto para respetar la intimidad del acto. La medida busca brindar un espacio de recogimiento y despedida a quienes compartieron su vida personal y profesional.

De esta manera, la muerte de Jaime Chincha enluta al periodismo peruano; además, deja un vacío difícil de llenar. Por ello, Sol Carreño lo recordó con profunda emoción y, a la vez, destacó su compromiso con la verdad, así como su defensa constante de la democracia.