Precio Uno se expande en Lima Norte: Abre su nueva tienda en el distrito de Comas

Lima Norte sigue creciendo. Precio Uno abrió su nueva tienda en el corazón de Comas. Esta apertura marca un hito importante en la estrategia de expansión de la marca, ofreciendo a los vecinos de la zona una nueva alternativa para realizar sus compras de la canasta básica con precios competitivos.

Precio Uno abre nueva tienda en Comas

Hiperbodega Precio Uno inauguró su nueva tienda en la intersección de las avenidas Micaela Bastidas y Manuel Gonzales Prada, distrito de Comas. Este hito es fundamental en su plan de crecimiento y un paso estratégico para acercar aún más su propuesta de valor a miles de familias.

Con esta apertura, la cadena alcanzó los 33 locales a nivel nacional y consolidó su presencia en una de las zonas con mayor expansión urbana de la capital. La apertura también representa un impulso para la economía local, ya que la tienda genera 60 puestos de trabajo directos, permitiendo nuevas oportunidades laborales para los vecinos de Comas.

La llegada de Precio Uno al distrito de Comas responde a una necesidad concreta: facilitar el acceso a un surtido completo y precios bajos sin que los ciudadanos deban realizar grandes desplazamientos. La cadena destaca que este local permitirá a más de 20 mil personas optimizar su presupuesto mensual mediante alternativas de calidad y alta accesibilidad.

"Nuestra misión es democratizar el ahorro. Queremos que más familias puedan acceder a productos de calidad al mejor precio, sin sacrificar su tiempo ni su bolsillo. Con Precio Uno Comas, seguimos ampliando esta promesa y acercando la experiencia de compra más eficiente a los hogares de Lima Norte", señaló, Luciana Reátegui, Gerente de Marketing y Comunicaciones en de la marca.

Detalles sobre la nueva tienda

La nueva sede en Comas cuenta con una extensión de 1,650 m² diseñada para ofrecer una experiencia de compra cómoda y eficiente. En este espacio, la marca mantiene su oferta de valor, poniendo a disposición de los clientes, un surtido amplio y pensado para cubrir todas las necesidades del hogar.

Los vecinos de Lima Norte encontrarán desde alimentos perecibles como carnes, frutas y lácteos hasta una sección completa de panadería y congelados. Además, la oferta se complementa con productos de limpieza, electrodomésticos, vestuario y juguetes, consolidando una propuesta comercial diversa en un solo lugar.

En resumen, con esta inauguración Precio Uno reafirmó su compromiso de crecimiento en el mercado peruano al fortalecer su red de atención en puntos estratégicos de la capital. De esta manera, la cadena se posiciona como el aliado principal de los vecinos de Comas, ofreciendo una experiencia de compra eficiente que prioriza el ahorro familiar.