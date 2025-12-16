Premios Karibeña 2025: Vota aquí por tu artista y agrupación favorita del año

Los Premios Karibeña 2025 ya han comenzado, el evento que destaca lo mejor de la cumbia y el entretenimiento. Conoce en la siguiente nota a todos los nominados, cómo participar en la votación y la fecha de la gran gala que reconocerá a los mejores talentos del Perú.
Premios Karibeña 2025: Categorías y nominados
La música y el entretenimiento celebran nuevamente a sus grandes exponentes con los Premios Karibeña 2025, un evento que reconoce el talento, la trayectoria y el impacto de las estrellas más queridas por el público. En esta edición, los seguidores tienen un rol protagónico, ya que podrán elegir y votar por sus artistas predilectos de este año.
Para conocer a todos los concursantes, el primer paso es ingresar a la plataforma oficial. A continuación, te presentamos a los artistas y agrupaciones nominadas en las diversas categorías que competirán en esta edición de los Premios Karibeña 2025.
MEJOR AGRUPACIÓN DEL AÑO
- ARMONÍA 10 WALTHER LOZADA
- CARIBEÑOS DE GUADALUPE
- CORAZÓN SERRANO
- GRUPO 5
- HERMANOS YAIPÉN
- SON DEL DUKE
EL CONCIERTO DEL AÑO
- CARIBEÑOS DE GUADALUPE (ANIVERSARIO)
- CORAZÓN SERRANO (ANIVERSARIO)
- GRUPO 5 (ELMER VIVE)
- ORQUESTA CANDELA (HOMENAJEA (VÍCTOR YAIPEN)
- SON DEL DUKE (CHICLAYO)
GRUPO REVELACIÓN
- AMOR REBELDE
- HERMANOS SILVA
- LAS ESTRELLAS DE LA CUMBIA
- SON DEL DUKE
MEJOR COLABORACIÓN
- DIME TÚ - HERMANOS YAIPÉN FT. AMARANTA
- HASTA EL FIN DEL MUNDO - PAMELA FRANCO FT. CHRISTIAN CUEVA
- ME ENAMORÉ - PAPILLÓN FT. ESTRELLA TORRES
- NO TE PREOCUPES POR MÍ - CORAZÓN SERRANO FT. DILBERT AGUILAR
- OJITOS MENTIROSOS - BILL OROSCO FT. RODRIGO TAPARI
- TAN DENTRO DE MI ALMA - ORQUESTA CANDELA FT. GRUPO 5
- TE BURLASTE DE MI - CARIBEÑOS DE GUADALUPE FT CORAZÓN SERRANO
EL MEJOR SOLISTA
- BILL OROSCO
- CARLOS MIGUEL
- CÉSAR BK
- CHECHITO
- DONNIE YAIPÉN
- DEYVIS OROSCO
- JEAN PAUL SANTA MARÍA
LA MEJOR SOLISTA
- AMARANTA
- BRUNELLA TORPOCO
- LESLIE SHAW
- MARISOL
- PAMELA FRANCO
- YARITA LIZETH
VOZ REVELACIÓN MASCULINA
- ALEXIS DÁVILA
- BILL OROSCO
- BILLY YAIPÉN
- HÉCTOR BOZA
- ÓSCAR JUNIOR
VOZ REVELACIÓN FEMENINA
- EBONY DELGADO
- FIORELLA CABALLERO
- MAFER PORTUGAL
- PAOLA RUBIO
- VALERIA ZAPATA
LOS MEJORES JALES DEL AÑO
- CIELO FERNÁNDEZ (SON DEL DUKE - CORAZÓN SERRANO)
- ESTRELLA TORRES (SOLISTA - SON DEL DUKE)
- HÉCTOR BOZA (LA BELLA LUZ - CARIBEÑOS DE GUADALUPE)
- MACKEILY LUJÁN (PAPILLÓN - LA BELLA LUZ)
- MAFER PORTUGAL (YOU SALSA - PAPILLÓN)
- NICKOL SINCHI (SOLISTA - SON DEL DUKE)
- THAMARA GÓMEZ (SOLISTA - SON DEL DUKE)
MEJOR ANIMADOR DEL AÑO
- ADRIÁN MORE
- DANI DANIEL
- FARY MARTÍNEZ
- JEFREY CHUNGA
- PEPE MENIS
- ROGER NIEVES
- SANTEÑO
RECONOCIMEINTO A LA TRAYECTORIA
- DILBERT AGUILAR
EL MÁS CHURRO DE LA CUMBIA
- CHECHITO
- CHRISTIAN YAIPÉN
- HÉCTOR BOZA
- JONATAN ROJAS
- PIER FERNÁNDEZ
LA MÁS CHURRA DE LA CUMBIA
- CIELO FERNÁNDEZ
- ESTRELLA TORRES
- KAREN PEÑA
- KIARA LOZANO
- LESLIE SHAW
- PAMELA FRANCO
- PAOLA RUBIO
AGRUPACIÓN DE MUJER MÁS CHURRAS
- AMOR REBELDE
- CORAZÓN SERRANO
- LA BELLA LUZ
- PAPILLÓN
- SON DEL DUKE
AGRUPACIÓN DE HOMBRES MÁS CHURROS
- ARMONÍA 10 DE WALTHER LOZADA
- CARIBEÑOS DE GUADALUPE
- GRUPO 5
- HERMANOS YAIPÉN
- ORQUESTA CANDELA
CHICA RAP DEL AÑO
- ALE SEIJAS
- CIELO FERNÁNDEZ
- THAMARA GÓMEZ
LA PELEA DEL AÑO
- CARLOS RINCÓN VS. LESLIE SHAW
- LESLIE SHAW VS. CHECHITO
- MARISOL VS. LESLIE SHAW
- LESLIE SHAW VS. MICHEILLE SOIFER
INFLUENCER DEL AÑO
- MILENKA NOLASCO
- ZULLY
- VALENTINO PALACIOS
- JOSI MARTÍNEZ
- DANIELA TAQUIRE
PODCAST DEL AÑO
- HABLA GOOD
- OUKE
- ZACA TV
- ZALO
Este año, la competencia está más reñida que nunca en categorías clave como Mejor Agrupación del Año y Grupo Revelación. También genera gran expectativa la sección de la Voz Revelación Masculina y Femenina, donde se miden los nuevos talentos que han irrumpido en la escena.
¿Cómo votar en los Premios Karibeña 2025?
El proceso de votación ha sido diseñado para ser sencillo y accesible para todos los seguidores. Solo debes ingresar al sitio web oficial de los Premios Karibeña 2025 desde cualquier dispositivo móvil o computadores.
Una vez dentro de la plataforma, podrás navegar por las distintas categorías que reconocen el talento del último año. Asegúrate de leer bien los nombres y las agrupaciones nominadas antes de emitir tu elección.
Recuerda que tienes la posibilidad de votar por tu elección en todas las categorías que desees. Sin embargo, solo se permite un voto por persona para garantizar la transparencia del proceso. El plazo para emitir tu voto se extenderá hasta el 30 de diciembre.
Se aconseja no esperar hasta el último momento para asegurar que tu elección sea registrada a tiempo. La gran gala de premiación se realizará el 31 de diciembre de 2025. Se espera que sea un evento lleno de presentaciones en vivo, emotivos discursos y grandes sorpresas para el público.
De esta manera, la oportunidad de coronar a tu artista o agrupación favorita en los Premios Karibeña 2025 está abierta, así que no dejes pasar la oportunidad de apoyar a tus ídolos. Ingresa ahora mismo al portal oficial y sé parte de la decisión final que definirá lo mejor de la música y entretenimiento peruano de este año.