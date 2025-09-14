Precio del DÓLAR HOY, 14 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar sigue en la mira de los peruanos este domingo 14 de septiembre. La moneda extranjera ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos días, una situación que genera incertidumbre en los mercados y preocupación en la ciudadanía, debido al impacto directo en el costo de vida.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

JSegún la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), hoy el billete verde se cotiza en 3.489 soles para la compra y en 3.599 soles para la venta. Estas cifras confirman que, por cuarto día consecutivo, el dólar se mantiene por debajo de los 3.50, nivel que no se había visto en varios meses.

Este comportamiento ha encendido las alarmas entre empresarios, inversionistas y familias, pues la baja del dólar puede traer consecuencias mixtas. Por un lado, beneficia a quienes importan productos o pagan deudas en moneda extranjera. Sin embargo, del otro lado golpea a quienes reciben ingresos en dólares, como exportadores y ahorristas.

Los especialistas señalan que esta caída responde a factores internacionales, como la estabilidad de la Reserva Federal de Estados Unidos y la mayor entrada de capitales a mercados emergentes. En el Perú, además, la oferta de dólares en los bancos y casas de cambio ha presionado aún más el tipo de cambio a la baja.

En los últimos cuatro días, la caída por debajo de los 3.50 soles ha generado un efecto psicológico en la sociedad peruana. Muchas familias temen que esta tendencia provoque desajustes en precios y salarios, mientras que algunos sectores aprovechan el escenario para dolarizar sus ahorros. Todo indica que el comportamiento del dólar seguirá siendo tema central en la agenda económica de los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, casa de cambio o aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene tranquila, es clave estar bien informado para no perder dinero y sacarle el mejor provecho a tus soles.

También es buena idea consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado.

La caída del dólar en Perú mantiene en alerta a distintos sectores de la población. Aunque favorece a importadores, también golpea a exportadores y ahorristas, generando incertidumbre sobre el rumbo económico en los próximos días. Todo apunta a un escenario aún inestable.