Dayanita se irá a trabajar a Estados Unidos cobrando un sueldazo: "Seré la Marina Gold de Temu"

Dayanita vuelve a estar en el centro de la noticia, debido a que comunicó que próximamente viajará a Estados Unidos para trabajar como actriz, al mismo estilo de la influencer Marina Gold. La actriz cómica contó que una empresa muy importante le ha ofrecido un jugoso sueldo para formar parte de sus filas.

¿A qué se dedicará Dayanita en Estados Unidos?

La exintegrante de JB en ATV concedió una entrevista para Magaly TV, La Firme, donde contó que ya ha obtenido su visa de trabajo y que en noviembre estaría viajando a Norteamérica para empezar una nueva vida, alejada de la polémica y los escándalos en los que se ha visto involucrada últimamente.

"No saben lo que se me viene. Ya pude obtener mi visa de trabajo, estoy feliz y contenta porque ya me voy (...) voy a hacer contenido para una empresa privada de la cual aún no puedo dar declaraciones, voy a ser una nueva Marina Gold de Temu", dijo entre risas.

Dayanita se negó a dar mayores detalles sobre el contrato que estaría negociando con esta productora. Además, indicó que ganaría mucho más dinero que en Perú, ya que su sueldo será en dólares y muy por encima del promedio.

" Son $7000 semanales los que voy a recibir. Es verdad, en estos días ya me van a dar mi visa y voy a hacer un Get Ready With Me para que todos sepan adónde me voy a ir", agregó.

Finalmente, dijo que seguirá trabajando con su marca y con sus redes sociales a distancia, ya que piensa viajar a Estados Unidos en noviembre y calcula que empezará a grabar contenidos antes de que termine el año. Además, indicó que ya se ha recuperado emocionalmente.

"Soy una nueva Dayana, trabajadora, empoderada, y ya nada de llantos ni penas. Estoy nuevecita, salida del psicólogo y del psiquiatra", dijo a modo de broma.

Magaly hace advertencia a Dayanita

La conductora de Magaly TV, La Firme se mostró feliz por el nuevo rumbo que tomará Dayanita en su vida; sin embargo, le hizo una fuerte advertencia para que tenga mucho cuidado con los contratos y ofertas que le están haciendo en el extranjero.

Según Magaly, muchas veces las personas pueden ofrecer cosas que resultan poco realistas y al final terminan siendo una estafa, pero aun así le deseó la mejor de las suertes a la actriz cómica.

"Algunas ofertas pueden parecer irreales, no hay que fiarse de aquello que luce demasiado bueno, porque no necesariamente lo es. Hay que analizar todo, ya que existen empresas que se dedican a cosas no tan santas y, al llegar, el trabajo no es lo que ofrecieron", sentenció.

Es así que, Dayanita inicia un nuevo capítulo en su carrera al viajar a Estados Unidos. Aunque mantiene sus proyectos en redes y su marca, la actriz cómica se enfoca en crecer profesionalmente, alejarse de controversias y aprovechar nuevas oportunidades laborales con contratos en dólares.