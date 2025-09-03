Dayanita se luce con nuevo galán, pero niega romance y pide trabajo: "Si hay alguna chambita..."

Dayanita reapareció en público con un nuevo galán, tras una presunta ruptura con Miguel Rubio. La actriz cómica se paseó de la mano con un joven que aún no ha sido identificado, pero negó tener una relación con él y, por el contrario, aprovechó las cámaras para pedir trabajo en algún programa.

Dayanita pasea con galán pero niega romance

La actriz cómica fue captada en una fiesta en El Agustino el pasado 30 de agosto, bailando con mucha confianza con este nuevo joven. Magaly aseguró que nunca habían visto a este galán junto a Dayanita, por lo que rápidamente el verlos juntos encendió las alarmas de sus reporteros.

Asimismo, el programa también mostró imágenes de Dayanita con su acompañante, tomándose fotos en el nuevo puente que conecta Barranco y Miraflores. Los transeúntes los fotografiaron abrazados y con mucha confianza frente a decenas de personas que estaban en el lugar.

Sin embargo, al ser entrevistada por los reporteros de la "Urraca", la actriz cómica negó estar iniciando una nueva relación y, por el contrario, aprovechó las cámaras para pedir trabajo.

"Estoy tranquila (le muestran las imágenes), pero estamos en una fiesta pública, es mi amigue, no hay nada de malo, uno puede bailar con quien quiera. Andamos con un montón de gente, pero no pasa nada. Ahorita yo no quiero nada, más bien si hay alguna chambita por ahí , porque quiero estar trabajando...", indicó.

Respecto a las declaraciones, Magaly aseguró que Dayanita es muy dependiente de los hombres con los que entabla una relación sentimental, ya que cuando las cosas empiezan a ir mal, se le cae el mundo y abandona todo.

Dayanita se arrepiente de haber dejado 'JB en ATV'

La actriz cómica se presentó como invitada en el programa Esta Noche para contar el dilema que está viviendo actualmente, ya que trabaja en un circo y vive en una carpa sin las comodidades a las que estaba acostumbrada. En medio de ello, dijo haberse arrepentido de abandonar el programa cómico de ATV.

"(Me arrepiento de) haber dejado el programa donde me habían dado la segunda oportunidad, porque me sentí acorralada con lo que había pasado", dijo Dayanita visiblemente afectada y con rostro de arrepentida.

Enseguida, la actriz cómica afirmó que lamenta profundamente haber abandonado a sus excompañeros, quienes se vieron involucrados directamente en los problemas que generó en la productora, y asumió todas las responsabilidades. "Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero el problema soy yo siempre", agregó.

Es así que, la reaparición de Dayanita generó especulaciones sobre una nueva relación, sin embargo, ella lo descartó. La actriz cómica insistió en que se encuentra tranquila y más enfocada en encontrar oportunidades laborales, dejando en claro que sus prioridades están en crecer profesionalmente y mantenerse activa en la televisión.