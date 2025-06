¡Admirable! Wendy Sulca se graduó como administradora y agradece a su familia por el apoyo

Wendy Sulca sorprendió a sus seguidores al anunciar que ha culminado con éxito su carrera en Administración de Empresas. La famosa intérprete de 'La tetita' se mostró muy agradecida con su familia, especialmente con su madre, por haberla apoyado en su sueño de convertirse en una gran empresaria.

Wendy, quien se hizo famosa como cantante desde que era niña, concedió una entrevista a un conocido medio y habló sobre lo importante que ha sido lo que acaba de lograr en su vida. Además, reveló cuál es su meta segura tras culminar sus estudios.

Cabe resaltar que Wendy tuvo que hacer una pausa en su carrera musical para dedicarse mayoritariamente a sus estudios, pero dejó claro que no se alejará por completo de la música, ya que pretende continuar evolucionando en el mundo artístico.

En esa misma línea, la artista sostuvo que pretende llevar su carrera musical a la par con sus emprendimientos, debido a que quiere diversificar sus ingresos. "Se tiene que invertir también en otros negocios", indicó.

La intérprete de 'Cerveza, cerveza' también compartió su felicidad en redes sociales, donde destacó el gran apoyo que ha recibido por parte de su familia, además del esfuerzo que hizo para terminar sus estudios. Wendy hizo una mención especial a su madre, y sus seguidores le desearon lo mejor.

En la entrevista que Wendy Sulca le concedió al diario El País, recordó que, tras enterarse de que sus primeros videos se habían hecho virales en YouTube, fue a una cabina de Internet para comprobarlo con sus propios ojos y se encontró con una aberrante realidad.

No todos los comentarios en el video eran de apoyo; muchos de ellos destrozaron su autoestima y fueron muy crueles e hirientes. La joven, que ya se había hecho conocida en Argentina, Chile y España, recordó con amargura las opiniones de algunos internautas que no midieron el tamaño de sus palabras.

"Me decían india, fea, o '¿qué hace esa niña sin dientes cantando?'. Se reían de mí e incluso me deseaban la muerte... Me convirtieron en un meme por desconocer mi cultura", dijo.