Wendy Sulca revela que sufrió bullying desde niña: "Se reían de mi y me convirtieron en meme"

Wendy Sulca se convirtió en uno de los referentes musicales más importantes del Perú. Sin embargo, recientemente reveló en una entrevista que había sufrido bullying desde que era niña, debido a sus orígenes y al tipo de música que interpretó en sus inicios, y que la volvió famosa.

En la entrevista que Wendy Sulca le concedió al diario El País, recordó que, tras enterarse de que sus primeros videos se habían hecho virales en YouTube, fue a una cabina de Internet para comprobarlo con sus propios ojos y se encontró con una aberrante realidad.

No todos los comentarios en el video eran de apoyo; muchos de ellos destrozaron su autoestima y fueron muy crueles e hirientes. La joven, que ya se había hecho conocida en Argentina, Chile y España, recordó con amargura las opiniones de algunos internautas que no midieron el tamaño de sus palabras.

"Me decían india, fea, o '¿qué hace esa niña sin dientes cantando?'. Se reían de mí e incluso me deseaban la muerte... Me convirtieron en un meme por desconocer mi cultura", dijo.