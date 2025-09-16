Precio del DÓLAR HOY, 16 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en Perú continúa mostrando estabilidad a mitad de mes. Este martes 16 de setiembre, la moneda estadounidense se mantiene en un rango predecible, lo que brinda seguridad a empresas, inversionistas y familias que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del billete verde se ubica en S/ 3.490, mientras que el de venta alcanza S/ 3.499. Estas cifras evidencian un ligero movimiento frente a jornadas previas, pero dentro de una tendencia de calma que se arrastra desde finales de agosto.

Mercado cambiario sin sobresaltos. En las últimas semanas, el dólar ha registrado variaciones mínimas, reflejando un equilibrio entre la oferta y la demanda local. Analistas destacan que la economía peruana se beneficia de un flujo constante de divisas por exportaciones y de la cautela de los inversionistas frente a los movimientos internacionales.

Precio del dólar del 1 al 16 de setiembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) mantiene su vigilancia y está dispuesto a intervenir si se presentan cambios bruscos, aunque no se han visto presiones que requieran una acción inmediata. Esta estabilidad favorece un ambiente de confianza para quienes negocian en dólares.

Impacto en la economía. La leve variación del tipo de cambio ofrece ventajas para exportadores, que reciben más soles por cada dólar, y da tranquilidad a quienes pagan deudas en esta moneda, pues no se proyecta un encarecimiento repentino. Importadores y comerciantes también pueden planificar sus compras con mayor certeza.

Especialistas señalan que factores externos, como el comportamiento del mercado internacional y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, no han generado volatilidad significativa en la región, lo que ayuda a consolidar la calma en el mercado peruano.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 16 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se cotiza este martes 16 de setiembre con un precio de S/ 3.490 para la compra y S/ 3.499 para la venta, ratificando la tendencia de estabilidad que ha marcado las últimas semanas. Esta situación brinda un entorno predecible para ciudadanos y empresas, permitiendo que las operaciones financieras se realicen sin sobresaltos y con plena confianza en el mercado cambiario.