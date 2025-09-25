Precio del DÓLAR HOY, 25 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el país comenzó este jueves 25 de setiembre con un ligero repunte, en un escenario donde el mercado cambiario sigue mostrando firmeza. La divisa estadounidense continúa dentro de un rango predecible, lo que brinda confianza a empresas y familias que realizan operaciones en dólares.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.503, mientras que el de venta alcanza S/ 3.511. Esta variación mínima frente a la jornada previa refuerza la tendencia de estabilidad que se ha observado a lo largo de setiembre.

Evolución constante del billete verde. Durante las últimas semanas, el dólar ha oscilado en un rango estrecho, moviéndose entre S/ 3.47 y S/ 3.54. Analistas financieros destacan que esta calma se sustenta en una política monetaria prudente del Banco Central de Reserva, un flujo sólido de exportaciones y la confianza que genera la economía peruana en los inversionistas internacionales.

Precio del dólar del 1 al 25 de setiembre. (SUNAT)

Incluso con un contexto global de incertidumbre por las tasas de interés en Estados Unidos y tensiones en mercados externos, el sol peruano se ha mantenido fuerte. Esta estabilidad favorece a los importadores, que pueden planificar pagos sin temor a incrementos bruscos, y a los deudores en dólares, quienes evitan alzas inesperadas en sus compromisos.

Impacto para ciudadanos y empresas. La competencia entre bancos y casas de cambio mantiene un diferencial reducido entre compra y venta, lo que permite transacciones diarias más favorables para viajeros, comerciantes y ahorristas. Los expertos recomiendan, no obstante, monitorear las variaciones del dólar para aprovechar oportunidades en momentos de ligera baja.

A pesar de los movimientos internacionales, el escenario local no muestra señales de volatilidad. Las proyecciones de los analistas apuntan a que la moneda estadounidense continuará estable en el corto plazo, siempre que la economía peruana mantenga sus fundamentos sólidos y se mantenga la disciplina fiscal.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 25 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú registra este jueves 25 de setiembre un precio de S/ 3.503 para la compra y S/ 3.511 para la venta, consolidando un mercado cambiario tranquilo. Esta tendencia de estabilidad permite a ciudadanos y empresas planificar con confianza sus operaciones en moneda extranjera, aun en un entorno internacional desafiante.