Precio del DÓLAR HOY, 23 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano abre este martes 23 de setiembre con un ligero movimiento al alza, después de varias semanas de estabilidad. La moneda estadounidense mantiene un comportamiento predecible que da confianza a los agentes económicos, pese a los cambios mínimos registrados en las últimas jornadas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.499, mientras que el de venta alcanza S/ 3.510. Este rango, apenas superior al de los días anteriores, refleja un rebote moderado que no altera la tendencia general de equilibrio en el tipo de cambio.

Durante las últimas semanas, el dólar ha transitado en un rango de S/ 3.47 a S/ 3.54, evidenciando una resistencia a variaciones bruscas. Especialistas en finanzas destacan que el flujo constante de divisas por exportaciones, la disciplina fiscal y la intervención oportuna del Banco Central de Reserva han contribuido a que el tipo de cambio se mantenga estable frente a presiones externas.

Precio del dólar del 1 al 23 de setiembre. (SUNAT)

Pese a la volatilidad internacional por las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones comerciales globales, el sol peruano ha mostrado solidez. Este comportamiento previsible favorece tanto a empresas que importan insumos como a familias con deudas en dólares, pues reduce la incertidumbre en sus proyecciones de gasto.

Impacto en empresas y consumidores. La leve subida reportada hoy no representa un riesgo para los hogares ni para los negocios. Las empresas que realizan pagos en moneda extranjera pueden seguir planificando con tranquilidad, mientras que los ciudadanos que necesitan comprar o vender dólares encuentran márgenes de operación similares a los de las semanas previas.

Además, las casas de cambio y bancos mantienen diferencias de pocos céntimos entre la compra y venta, lo que facilita transacciones para viajeros, comerciantes y ahorristas. Esta competencia contribuye a que los costos de adquirir dólares se mantengan controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 23 de setiembre de 2025 planeas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía sigue estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú registra este martes 23 de setiembre un precio de S/ 3.499 para la compra y S/ 3.510 para la venta, confirmando una estabilidad que se ha convertido en característica del mercado cambiario local. Este escenario beneficia a quienes realizan operaciones en dólares, ofreciendo previsibilidad en un contexto económico internacional que continúa siendo incierto.