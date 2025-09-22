RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Precio del DÓLAR HOY, lunes 22 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Este lunes 22 de setiembre la divisa estadounidense mantiene un rango predecible, ofreciendo tranquilidad a inversionistas, empresas y familias que realizan operaciones en moneda extranjera.

22/09/2025

El tipo de cambio del dólar en Perú arrancó la semana sin grandes sobresaltos. Este lunes 22 de setiembre, la divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango predecible que ha caracterizado las últimas jornadas, ofreciendo tranquilidad a inversionistas y ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra se ubica en S/ 3.487, mientras que el de venta alcanza S/ 3.494. Estas cifras confirman una tendencia estable que favorece a quienes requieren dólares para importaciones, viajes o pagos de créditos.

Mercado cambiario con movimientos mínimos. Durante las últimas semanas, el billete verde ha mostrado pequeñas variaciones, bajando desde niveles superiores a S/ 3.53 a inicios de setiembre hasta los actuales valores. Esta dinámica revela un mercado equilibrado, sin presiones significativas de demanda que generen subidas repentinas en la cotización.

Especialistas en finanzas señalan que esta calma responde a una combinación de factores: un flujo constante de divisas por exportaciones, la intervención oportuna del Banco Central de Reserva (BCR) cuando el tipo de cambio se aleja de los parámetros deseados, y la estabilidad de la economía local frente a los vaivenes internacionales.

Impacto para ciudadanos y empresas. La estabilidad del dólar permite a las empresas planificar con mayor seguridad sus importaciones y exportaciones, reduciendo el riesgo de cambios bruscos en los costos. Para las familias, especialmente las que tienen deudas en dólares, este panorama significa pagos predecibles y menos presión en su presupuesto mensual.

En las casas de cambio y entidades financieras, los márgenes de compra y venta se mantienen estrechos, facilitando transacciones para quienes necesitan adquirir o vender dólares, ya sea para viajes, ahorro o negocios.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 22 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre conviene estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

En resumen, el dólar en Perú se cotiza este lunes 22 de setiembre con un precio de S/ 3.487 para la compra y S/ 3.494 para la venta, ratificando la tendencia de estabilidad que se observa desde hace varias semanas. Esta situación consolida un mercado cambiario confiable, beneficioso tanto para las empresas que dependen de operaciones internacionales como para los ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera.

