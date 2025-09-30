RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, 30 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Con una ligera baja al cierre del mes, el dólar confirma su tendencia de equilibrio y da tranquilidad a empresas y familias con operaciones en esta moneda.

30/09/2025

El mercado cambiario peruano terminó el mes con un leve retroceso en la cotización del dólar, confirmando la tendencia de estabilidad que ha predominado durante septiembre. Esta variación no altera la calma general que ha caracterizado al tipo de cambio en las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubicó en S/ 3.475, mientras que el de venta alcanzó los S/ 3.495. Con ello, la divisa estadounidense cerró el mes con valores estables, pese a algunas pequeñas oscilaciones durante los días previos.

Un septiembre marcado por la estabilidad. Si bien hubo momentos de ligeros ascensos y descensos, el comportamiento general del dólar ha sido de estabilidad. El rango de variación se ha mantenido dentro de unos pocos céntimos, lo que da seguridad a inversionistas, importadores y ciudadanos que realizan operaciones en esta moneda.

Precio del dólar del 1 al 30 de setiembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa interviniendo de forma preventiva en el mercado, asegurando que no se produzcan saltos bruscos en la cotización. Esto ha permitido que el tipo de cambio se mantenga en equilibrio, incluso frente a la incertidumbre económica internacional.

Un balance positivo para la economía. La estabilidad cambiaria favorece tanto a las empresas que importan insumos como a aquellas que exportan productos, ya que les permite planificar con mayor claridad. Además, da tranquilidad a las familias que pagan créditos en dólares, pues no enfrentan un aumento inesperado en sus cuotas.

Expertos señalan que este comportamiento refleja la fortaleza del sol peruano, respaldado por las reservas internacionales y por el flujo constante de exportaciones. El contexto global, marcado por la expectativa en torno a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, no ha generado grandes impactos en el mercado local.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 30 de setiembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo primero que debes hacer es revisar bien el tipo de cambio antes de cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, es recomendable consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

En conclusión, el dólar se cotiza el martes 30 de setiembre con una cotización de S/ 3.475 para la compra y S/ 3.495 para la venta, según la SUNAT. Este resultado confirma que el mercado cambiario peruano se mantiene estable, cerrando un mes donde el billete verde no presentó mayores alteraciones, lo que genera confianza en todos los sectores.

