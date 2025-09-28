Precio del DÓLAR HOY, 28 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano amaneció tranquilo este domingo, manteniendo la tendencia de estabilidad que ha caracterizado todo el mes de setiembre. La moneda estadounidense sigue sin grandes variaciones, ofreciendo previsibilidad para quienes realizan operaciones en dólares.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar es de S/ 3.494, mientras que el de venta se ubica en S/ 3.502. Este rango confirma el comportamiento sereno del mercado, a pesar de la volatilidad económica que se observa en otros países de la región.

En las últimas jornadas, el tipo de cambio ha mostrado solo ajustes leves. Desde finales de agosto, las cifras han permanecido en un rango controlado, incluso con ligeras bajas. Analistas financieros coinciden en que el sol peruano se mantiene respaldado por una política monetaria prudente del Banco Central de Reserva y por un flujo sólido de exportaciones que alimenta las reservas internacionales.

Precio del dólar del 1 al 28 de setiembre. (SUNAT)

Esta estabilidad beneficia a empresas importadoras, familias con créditos en dólares y ciudadanos que realizan operaciones cotidianas en esta moneda. El diferencial entre los precios de compra y venta se mantiene estrecho, reflejo de una competencia saludable entre bancos y casas de cambio.

Impacto en la economía local. El entorno internacional, marcado por decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y tensiones en los mercados globales, no ha generado movimientos bruscos en el tipo de cambio peruano. Para expertos en finanzas, este panorama da confianza a inversionistas y consumidores, que pueden planificar sus pagos y proyectos con mayor seguridad.

Incluso en fechas de alta demanda de divisas, como el cierre de quincenas o fines de mes, el dólar en Perú ha mantenido su rumbo, lo que refuerza la percepción de un mercado cambiario predecible.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este domingo 28 de setiembre de 2025 planeas comprar o vender dólares, lo mejor es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar en Perú se cotiza hoy, domingo 27 de setiembre, en S/ 3.494 para la compra y S/ 3.502 para la venta, consolidando una jornada más de estabilidad. Esta calma en el mercado brinda tranquilidad a empresas, inversionistas y ciudadanos, quienes pueden continuar con sus operaciones sin temor a sobresaltos en el corto plazo.