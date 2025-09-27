RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

Economía peruana

Precio del DÓLAR HOY, 27 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú comenzó con un ligero ajuste, pero continúa en un rango controlado que brinda estabilidad y tranquilidad a importadores, viajeros y deudores en dólares.

Precio del DÓLAR HOY, 27 de setiembre
Precio del DÓLAR HOY, 27 de setiembre (Composición Karibeña)
27/09/2025

El tipo de cambio en el país comenzó este sábado 27 de setiembre con una ligera variación, sigue manteniendo la tendencia de calma que ha marcado todo el mes. El dólar se mantiene dentro de un rango predecible, lo que da tranquilidad a las personas que vienen trabajando con la moneda estadounidense

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.494, mientras que el de venta alcanza S/ 3.502. Este comportamiento refleja un leve ajuste frente al viernes 26 de setiembre y del resto de la semana,  ya que tuvo una ligera baja, pero mantiene la estabilidad.

Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado movimientos mínimos. Desde finales de agosto se ha movido dentro de un rango de S/ 3.47 a S/ 3.54, mostrando la fortaleza del sol peruano. Especialistas del sector financiero destacan que esta estabilidad responde a una política monetaria prudente del Banco Central de Reserva y a un flujo constante de exportaciones que respalda las reservas internacionales.

Tipo de cambio de dólar
Tipo de cambio de dólar

El panorama general sigue siendo positivo. Mientras la economía peruana conserve sus fundamentos sólidos, las proyecciones apuntan a que el tipo de cambio se mantendrá en niveles similares en el corto plazo, sin sobresaltos que afecten a empresas ni a consumidores.

¿Se va del Perú? Reconocida cadena de cafeterías anuncia el cierre de varias tiendas
Lee también

¿Se va del Perú? Reconocida cadena de cafeterías anuncia el cierre de varias tiendas

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 27 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no ser sorprendido por cambios abruptos.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, el dólar en Perú cotiza hoy sábado 27 de setiembre a S/ 3.494 para la compra y S/ 3.502 para la venta, confirmando la estabilidad del mercado internacional. Esta situación ofrece confianza a personas y negocios que dependen de la moneda estadounidense, manteniéndose así en los últimos meses con mucha calma y estabilidad. 

Abogado de 'Chibolín' explica por qué sigue preso pese a orden de libertad: "Tenemos un gran avance"
Lee también

Abogado de 'Chibolín' explica por qué sigue preso pese a orden de libertad: "Tenemos un gran avance"

Temas relacionados 27 de setiembre Dólar Dólar hoy Precio del dólar Tipo de cambio

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Terrible! Pamela López sufre accidente en la Panamericana Sur cuando viajaba con sus hijos

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña