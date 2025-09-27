Precio del DÓLAR HOY, 27 de setiembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el país comenzó este sábado 27 de setiembre con una ligera variación, sigue manteniendo la tendencia de calma que ha marcado todo el mes. El dólar se mantiene dentro de un rango predecible, lo que da tranquilidad a las personas que vienen trabajando con la moneda estadounidense

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según el reporte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en S/ 3.494, mientras que el de venta alcanza S/ 3.502. Este comportamiento refleja un leve ajuste frente al viernes 26 de setiembre y del resto de la semana, ya que tuvo una ligera baja, pero mantiene la estabilidad.

Durante las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado movimientos mínimos. Desde finales de agosto se ha movido dentro de un rango de S/ 3.47 a S/ 3.54, mostrando la fortaleza del sol peruano. Especialistas del sector financiero destacan que esta estabilidad responde a una política monetaria prudente del Banco Central de Reserva y a un flujo constante de exportaciones que respalda las reservas internacionales.

Tipo de cambio de dólar

El panorama general sigue siendo positivo. Mientras la economía peruana conserve sus fundamentos sólidos, las proyecciones apuntan a que el tipo de cambio se mantendrá en niveles similares en el corto plazo, sin sobresaltos que afecten a empresas ni a consumidores.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 27 de setiembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, es mejor que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar bien informado para no ser sorprendido por cambios abruptos.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú cotiza hoy sábado 27 de setiembre a S/ 3.494 para la compra y S/ 3.502 para la venta, confirmando la estabilidad del mercado internacional. Esta situación ofrece confianza a personas y negocios que dependen de la moneda estadounidense, manteniéndose así en los últimos meses con mucha calma y estabilidad.