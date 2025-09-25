¿Se va del Perú? Reconocida cadena de cafeterías anuncia el cierre de varias tiendas

Alerta en el mercado peruano. Una reconocida cadena de cafeterías anunció el cierre de varias de sus tiendas como parte de una reestructuración, desatando una fuerte incertidumbre sobre el futuro de sus locales en el país. Conoce en la siguiente nota todos los detalles detrás de esta decisión.

Starbucks cerrará varias tiendas

El gigante del café ha desatado un verdadero pánico. Starbucks sorprendió a todos al anunciar una reestructuración valorizada en mil millones de dólares, que implica el cierre de varios de sus locales. Asimismo, la compañía planea despedir a 900 trabajadores, así lo dio a conocer a través de un memorando el CEO, Brian Niccol.

Ahora, la pregunta que todos se hacen es una sola ¿se va del Perú?. Recordemos que Starbucks, en nuestro país, ha cimentado un verdadero imperio como el destino preferido para estudiantes, influencers, ejecutivos, amigos y familia.

Lo cierto es que esta medida se dará en Norteamérica. Brian Niccol anunció que Starbucks cerrará cientos de tiendas este mes, lo que representará una disminución de aproximadamente el 1% del número total de sus locales en esta parte del continente.

"Esta es una medida más significativa que entendemos que afectará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier local es difícil", señaló el CEO de Starbucks.

Sin embargo, a pesar de los cientos de cierres que se producirán, Starbucks anunció que volverá a crecer y que también planea remodelar más de 1000 locales. La nueva imagen incluye sillas más cómodas, más enchufes y colores más cálidos.

¿Cómo afectará al Perú?

Durante años, Starbucks se consolidó como mucho más que un lugar para tomar café. Se convirtió en el escenario perfecto para una historia de Instagram, una reunión casual entre amigos o el lugar donde se realizan entrevistas laborales. La noticia de que varios de sus locales cerrarán ha generado un sinfín de especulaciones.

Desde que trascendió la noticia, las redes sociales han explotado con comentarios. Sin bien es cierto no hay ninguna información oficial sobre si sucederá algo en los locales del Perú, lo que si se conoce es la apertura de dos nuevas cafeterías en nuestro país.

La primera estará ubicada en el terminal de llegadas nacionales del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mientras que la segunda abrirá por primera vez en la ciudad de Huánuco.

"Esta apertura es más que solo una nueva tienda, es un símbolo de nuestra evolución continua y el compromiso de estar donde están nuestros clientes. La nueva terminal representa una puerta de entrada a Perú, pero también una oportunidad única para conectar con miles de personas cada día", señaló el gerente de país de Starbucks Perú, Cristel Delgado.

En conclusión, Starbucks cerrará varias tiendas en Norteamérica como parte de su plan de reestructuración. Esta acción ha desatado una fuerte incertidumbre sobre el futuro de sus locales en el Perú, aunque por el momento no se ha comunicado oficialmente ningún cese de operaciones en el país.