Flores amarillas en Perú: ¿Cuál es el significado de regalarlas cada 21 de septiembre?

La costumbre de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se ha convertido en una tendencia que conquista a jóvenes y adultos en el Perú. Esta práctica, que mezcla romanticismo y significado de renovación, no solo llena de color las calles y redes sociales, sino que también impulsa el comercio de flores en distintos mercados del país.

Pero ¿de dónde surge esta tradición y por qué el color amarillo es tan importante?. En la siguiente nota te lo contamos.

¿Cuál es el origen de las flores amarillas?

La historia comenzó en 2004 con Floricienta, exitosa serie argentina creada por Cris Morena. En una de sus escenas más recordadas, Florencia Bertotti (Flor) recibe de su gran amor, interpretado por Juan Gil Navarro, un ramo de flores amarillas, cumpliendo un anhelo que marcó a los fanáticos. Ese momento televisivo se transformó en símbolo de amor verdadero y esperanza.

Con el paso de los años, el gesto romántico se popularizó en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes. El 21 de marzo, inicio de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el sur, se convirtió en la primera fecha clave para entregar flores amarillas.

En el Perú, la celebración se trasladó también al 21 de septiembre, cuando comienza la primavera en el hemisferio sur, reforzando el mensaje de alegría, luz y optimismo. En la trama de Floricienta, las flores amarillas representaban justamente esos valores, por lo que regalar un ramo de ese color es hoy sinónimo de buenos deseos.

La cantidad de gente con ramo de flores amarillas en la calle😍🌻

Y hoy hay show de Flor Bertotti🌻

Amando este Floricienta Day

Un impulso económico para el comercio de flores

La llegada de la primavera en 2025, que según el Senamhi empezará oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1:19 p. m., ya motiva un aumento en las ventas de flores amarillas. En mercados como Piedra Lisa, uno de los más concurridos de Lima, los comerciantes reportan una fuerte demanda.

Los girasoles lideran la preferencia y se ofrecen desde S/ 15 por unidad, mientras que los ramos con margaritas y envoltorios personalizados pueden alcanzar S/ 45.

Los tulipanes, más delicados por los cuidados que requieren en temporada de transición, se venden a cerca de S/ 30 la unidad. Los vendedores coinciden en que los clientes buscan detalles adicionales como cintas, tarjetas o empaques creativos, reforzando el mensaje de cariño y esperanza que caracteriza esta fecha.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La llegada de la primavera se ha traducido a una nueva e interesante tradición. La entrega de flores amarillas, lo que en consecuencia ha generado un incremento en su venta para celebrar el inicio de la estación.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta... pic.twitter.com/Xppg1cD4pW — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2025

En conclusión, regalar flores amarillas el 21 de septiembre es mucho más que un gesto romántico. Representa un mensaje de optimismo y el deseo de un nuevo comienzo, mientras impulsa de manera significativa el comercio de flores en todo el país. Lo que nació como una escena televisiva hoy se ha convertido en una fecha esperada por vendedores y compradores