¡Conmovedor! Dennys Quevedo recibió el último adiós de su perrito Kiu (VIDEO)

La cumbia peruana sigue de luto. A pocos días del fallecimiento de Dennys Quevedo, conocido con cariño como 'La Pluma Dorada', su velorio dejó escenas que nadie podrá olvidar. Entre lágrimas, música y recuerdos, hubo un momento que terminó por romper el corazón de todos los presentes: la despedida de Kiu, su perrito y compañero más fiel, quien se acercó a su dueño por última vez.

Perrito de Dennys Quevedo protagoniza emotivo momento

La cumbia peruana se vistió de luto tras la partida de Dennys Quevedo, líder y compositor de Zafiro Sensual, conocido cariñosamente como 'La Pluma Dorada'. En su velorio, hubo un momento que conmovió a miles de personas: su perrito Kiu, su compañero más fiel, se despidió de su dueño.

En un video que se hizo viral en redes, se ve al perrito siendo alzado por algunos asistentes para que vea a Dennys por última vez. El emotivo gesto fue captado por los asistentes y rápidamente se difundió en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su tristeza y admiración por la lealtad del animal hacia su amo.

"Súbanlo para que lo vea, para que lo mire", se escucha decir a dos personas mientras Kiu es acercado al ataúd. El tierno y doloroso momento provocó lágrimas entre los presentes.

El pequeño, sin entender lo que pasaba, agacha la cabeza y se queda mirando en silencio a su amo. Luego, al ver cómo alguien acaricia el cristal, sigue con la mirada la mano y permanece quieto, con tristeza, como si supiera que algo había cambiado para siempre. El video tuvo miles de reacciones en redes sociales, donde los seguidores de la agrupación destacaron la lealtad del perrito.

El legado de Dennys Quevedo

Dennys Quevedo falleció el sábado 27 de diciembre, a los 37 años, dejando una huella imborrable en la música peruana. Era el compositor de éxitos como "Corazón herido", "Quisiera olvidarme de ti" y "Me duele mi corazón".

Nacido el 22 de febrero de 1988, Dennys dedicó su vida entera a la cumbia. Su talento ayudó a que grupos como Zafiro Sensual se consolidaran en el norte del país. Además de componer, también fue arreglista y director musical, siendo considerado un verdadero referente del género sanjuanero.

En una entrevista, el padre del cantante relató que su partida ocurrió de manera repentina. Según explicó, Dennys se encontraba descansando cuando empezó a sentirse mal cerca de la medianoche. Al intentar bajar del segundo piso, notaron que tenía dificultades para moverse y respirar. Aunque fue trasladado de inmediato a una clínica, los médicos informaron que llegó sin signos vitales.

"Él ha estado descansando, me manifiesta su esposa, y a eso de las 12:30 de la mañana se sintió un poquito mal. Quiso bajar del segundo al primer piso y sintió que sus músculos no le obedecían. Se empezó a poner un poquito oscuro, pues le faltaba el aire y después ha perdido el conocimiento. Se ha hecho lo posible por llevarlo a la clínica y allá les dijeron que había llegado sin vida", relató-

La agrupación Zafiro Sensual también se despidió del músico con un sentido mensaje en redes sociales. La orquesta mostró el profundo cariño y respeto que sentían por su líder.

"Con gran dolor anunciamos que nuestro guía y maestro, Dennys Alexander Quevedo Godos, ha partido a la eternidad para dirigir la orquesta celestial. Más que el dueño de Zafiro Sensual, fue un mentor, un amigo y un incansable luchador por la cultura", expresaron.

En conclusión, Dennys Quevedo recibió el último adiós de su fiel perrito Kiu en una escena que conmovió a muchos. El tierno momento reflejó el vínculo profundo y la lealtad que unía al músico con su mascota. Sin duda, su despedida estuvo llena de lágrimas, música y recuerdos.