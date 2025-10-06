Precio del DÓLAR HOY, lunes 6 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú comenzó la semana sin grandes variaciones, manteniendo la tendencia de estabilidad que se ha observado en los últimos días. La calma en el mercado cambiario se mantiene a pesar de ligeros ajustes en jornadas anteriores.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este lunes 6 de octubre en S/ 3.464 para la compra y S/ 3.468 para la venta, registrando valores similares a los del fin de semana, lo que refleja un comportamiento estable de la moneda extranjera.

Estabilidad sostenida. Durante las últimas semanas, el tipo de cambio ha mostrado leves oscilaciones que no superan los márgenes de los S/ 0.03 entre jornadas. Este comportamiento demuestra la solidez de la economía peruana frente a factores internacionales que, en otros contextos, suelen generar mayor volatilidad.

Precio del dólar del 1 al 6 de octubre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha continuado monitoreando la evolución del dólar, interviniendo en caso de movimientos abruptos para preservar la estabilidad del mercado. La combinación de reservas internacionales elevadas y una balanza comercial equilibrada han contribuido a mantener el control sobre la cotización.

Un escenario sin sobresaltos. Durante la última semana de septiembre, el dólar oscilaba entre S/ 3.47 y S/ 3.50. Sin embargo, al cierre de ese mes e inicio de octubre, la divisa se estabilizó en torno a los S/ 3.46, nivel que se mantiene hasta la fecha. Este patrón refleja un entorno predecible tanto para consumidores como para empresas.

Especialistas en economía señalan que este tipo de estabilidad beneficia al sector importador y a quienes tienen obligaciones en dólares, pues evita incrementos inesperados en costos o deudas. Asimismo, mantiene la confianza de los inversionistas en el mercado local.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 6 de octubre de 2025 planeas comprar o vender dólares, asegúrate de revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar se cotiza este lunes 6 de octubre en S/ 3.464 para la compra y S/ 3.468 para la venta, según datos de la SUNAT. La estabilidad de la divisa en los últimos días confirma la buena salud del mercado cambiario peruano, que continúa mostrando solidez pese a las variaciones internacionales.