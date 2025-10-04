RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, sábado 4 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio y compra del dólar se mantiene dentro de un rango estable en en el primer fin de semana del mes de octubre, sin sobresaltos en el mercado cambiario.

04/10/2025

La moneda estadounidense en el Perú muestra ligeras variaciones en la primera semana de octubre, aunque sigue dentro de un rango estable. La calma en el mercado cambiario se refleja en los valores reportados diariamente, sin mayores sobresaltos para los agentes económicos en el dólar para este sábado 4 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para este sábado 4 de octubre se visualiza con S/ 3.464 para la compra y en S/ 3.468 para la venta. Con estas cifras, la divisa estadounidense retoma un leve descenso a comparación que en los últimos días estuvo en ascenso.

Durante el cierre de setiembre, el dólar bordeaba los S/ 3.49, pero inició octubre con un retroceso, llegando a niveles cercanos a S/ 3.47 en la compra y S/ 3.47 en la venta. Aunque, el viernes 3 de octubre volvió a repuntar ligeramente marcando una tendencia hacia la recuperación, ahora ha vuelto a un ligero descenso como se encontraba el 1 de octubre. 

Dólar hoy en Perú
Dólar hoy en Perú

Los cambios, aunque pequeños, muestran que el dólar se mantiene oscilando en márgenes estrechos. Este comportamiento responde a la estabilidad macroeconómica y a la ausencia de factores externos que presionen el mercado.

El Banco Central de Reserva (BCR) continúa vigilando el desempeño del tipo de cambio, interviniendo solo cuando es necesario para evitar fluctuaciones abruptas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 4 de octubre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio:

En conclusión, el dólar se cotiza este sábado 4 de octubre en S/ 3.464 para la compra y S/ 3.468 para la venta, según la SUNAT. A pesar de pequeños movimientos en los últimos días, la tendencia general es de estabilidad, confirmando que el mercado cambiario peruano mantiene con tranquilidad. 

