Precio del DÓLAR HOY, viernes 3 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar se mantiene dentro de un rango estable en la primera semana del mes, sin sobresaltos en el mercado cambiario.

Precio del dólar hoy, 3 de octubre.
Precio del dólar hoy, 3 de octubre. (Composición Karibeña)
03/10/2025

El tipo de cambio en el Perú muestra ligeras variaciones en la primera semana de octubre, aunque continúa en un rango estable. La calma en el mercado cambiario se refleja en los valores reportados diariamente, sin mayores sobresaltos para los agentes económicos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar para este viernes 3 de octubre se sitúa en S/ 3.479 para la compra y en S/ 3.485 para la venta. Con estas cifras, la divisa estadounidense retoma un leve ascenso frente a los días previos.

Precio del dólar del 1 al 3 de octubre. (SUNAT)
Un balance de la semana. Durante el cierre de setiembre, el dólar bordeaba los S/ 3.49, pero inició octubre con un retroceso, llegando a niveles cercanos a S/ 3.47 en la compra y S/ 3.47 en la venta. Sin embargo, en esta jornada volvió a repuntar ligeramente, marcando una tendencia hacia la recuperación.

Los cambios, aunque pequeños, muestran que el dólar se mantiene oscilando en márgenes estrechos. Este comportamiento responde a la estabilidad macroeconómica y a la ausencia de factores externos que presionen el mercado.

Contexto económico. El Banco Central de Reserva (BCR) continúa vigilando el desempeño del tipo de cambio, interviniendo solo cuando es necesario para evitar fluctuaciones abruptas. Las reservas internacionales y el flujo de exportaciones permiten sostener un entorno confiable.

Además, analistas destacan que la calma beneficia tanto a familias con deudas en dólares como a empresas importadoras, que no enfrentan incrementos bruscos en sus costos. La previsibilidad en el valor de la divisa genera un mejor panorama para la planificación financiera.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 3 de octubre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio:

En conclusión, el dólar se cotiza este viernes 3 de octubre en S/ 3.479 para la compra y S/ 3.485 para la venta, según la SUNAT. A pesar de pequeños movimientos en los últimos días, la tendencia general es de estabilidad, confirmando que el mercado cambiario peruano mantiene un escenario equilibrado al inicio del mes.

