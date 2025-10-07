Precio del DÓLAR HOY, martes 7 de octubre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando estabilidad durante los primeros días de octubre, aunque con ligeras variaciones. La moneda estadounidense ha registrado pequeños descensos, lo que refleja un entorno de calma en el mercado cambiario nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar este martes 7 de octubre se ubica en S/ 3.455 para la compra y S/ 3.465 para la venta, mostrando una leve disminución frente al cierre anterior.

Estabilidad en medio de un escenario controlado. Durante las últimas semanas, el dólar ha mantenido un comportamiento estable. Luego de fluctuar entre S/ 3.47 y S/ 3.50 en setiembre, la divisa estadounidense inició octubre con valores más bajos, sin que ello represente una tendencia de caída pronunciada.

Precio del dólar del 1 al 7 de octubre. (SUNAT)

Este escenario se explica por una combinación de factores internos y externos. Por un lado, la economía peruana mantiene un flujo constante de exportaciones, y por otro, la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) ha ayudado a evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio.

Un panorama favorable. La estabilidad del dólar beneficia a distintos sectores, especialmente a las familias que tienen deudas en moneda extranjera y a las empresas importadoras. Al no registrarse alzas significativas, los costos se mantienen bajo control y se reduce el riesgo financiero.

Analistas destacan que, pese a las tensiones internacionales y la volatilidad global, el mercado peruano muestra señales de fortaleza. La confianza de los inversionistas se mantiene y las expectativas para los próximos días apuntan a una cotización estable.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 7 de octubre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda revisar el precio del dólar en páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto con la SUNAT, estas son otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar se cotiza este martes 7 de octubre con un valor de S/ 3.455 para la compra y S/ 3.465 para la venta, según la SUNAT. Con este comportamiento, la moneda estadounidense continúa dentro de un rango estable, confirmando la tendencia de calma que ha caracterizado al mercado cambiario peruano durante las últimas semanas.