¡Por amor a su hija! Samahara Lobatón y Youna celebraron juntos el cumpleaños de Xianna en EE. UU.

Samahara Lobatón y Youna festejan cumple de su hija

¡Por amor a Xianna! Samahara Lobatón y su expareja Youna sorprendieron a todos sus seguidores al reaparecer para festejar los cinco años de su pequeña Xianna en Estados Unidos. Pese a los conflictos del pasado, la hija de Melissa Klug y el barbero decidieron dejar las diferencias atrás. Las imágenes del reencuentro se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Una fiesta con temática de "Merlina". La celebración de la pequeña Xianna tuvo una temática inspirada en "Merlina Addams", personaje interpretado por Jenna Ortega en la famosa serie de Netflix. La niña se robó todas las miradas al lucir un vestido negro con trenzas, igual que la protagonista, encantando a los invitados y a los seguidores que vieron las fotos en redes.

Aunque la expareja coincidió en la fiesta, Samahara y Youna no publicaron fotos juntos. Cada uno compartió por separado imágenes con su hija, dejando claro que lo importante del día era celebrar a Xianna y no los temas personales.

Prioriza el bienestar de su hija

En una entrevista con Magaly Medina, Samahara Lobatón habló desde Estados Unidos sobre su actual relación con Youna. Aclaró que su prioridad es mantener la paz por el bienestar de su pequeña.

"En verdad prefiero desmentir muchas cosas, pero prefiero que la fiesta siga en paz, que mi hija siga disfrutando de su papá. Mientras mi hija sea feliz, yo no tengo ningún problema", expresó la influencer, dejando claro que ha optado por la tranquilidad familiar antes que los enfrentamientos.

Por su parte, Youna, quien reside en Estados Unidos desde hace algunos años, también compartió varias fotos junto a su hija, mostrando que ahora mantiene una relación más cercana y tranquila con Samahara. El barbero incluso se dejó ver en el colegio de la niña y en una cena familiar, lo que evidenció que los malos momentos quedaron atrás.

La historia de Samahara Lobatón y Youna no ha sido fácil. En el pasado protagonizaron fuertes discusiones y rupturas mediáticas, pero todo parece haber cambiado con el paso del tiempo. Ambos han aprendido a llevar una convivencia más madura por el bienestar de Xianna, demostrando que la comunicación y el respeto son clave cuando hay una hija de por medio.

Los fans no tardaron en aplaudir la actitud de ambos, llenando sus redes de mensajes positivos. Muchos destacaron que la niña luce feliz, rodeada del cariño de sus padres.

En conclusión, Samahara Lobatón y Youna prefieren mantener la calma y concentrarse en su rol como papás. La sonrisa de Xianna durante su fiesta de cumpleaños fue el mejor reflejo de que, al final, el amor de familia puede más que cualquier pelea.