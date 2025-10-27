Gustavo Salcedo niega infidelidad a Maju Mantilla y pide que la dejen en paz: "Ya fue suficiente"

Gustavo Salcedo, decidió hablar fuerte y claro luego de las recientes declaraciones de Mariana de la Vega, la mujer con la que fue vinculado en 2023 tras un ampay. En una entrevista con "América Hoy", el empresario negó haberle sido infiel a su aún esposa Maju Mantilla y pidió que dejen de hablar del tema y de su familia.

Gustavo Salcedo niega haber sido infiel a Maju Mantilla

El esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, rompió su silencio en una entrevista con "América Hoy" para aclarar los rumores que lo vinculan con Mariana de la Vega, la mujer con la que fue ampayado en el 2023. Con tono serio, el empresario negó haber tenido algún tipo de relación con ella y aseguró que jamás le fue infiel a su esposa.

"Esa es una historia que fue creada por ustedes los periodistas donde jamás existió nada ni había ninguna intención de que pase absolutamente nada. Tengo todos los documentos de descarga del Westin. Ni spa, ni sauna, ni habitación, ni nada de nada", afirmó Salcedo, dejando entrever que todo fue un malentendido amplificado por los medios.

El empresario pidió que no sigan especulando sobre su matrimonio y que lo dejen tranquilo. Gustavo también aprovechó la entrevista para pedir respeto hacia su esposa, quien ha sido blanco de comentarios y preguntas desde que estalló la polémica. El empresario señaló que entiende que Maju es una figura pública, pero pidió que se respete su privacidad.

"Nunca falté a mi matrimonio. Jamás. No diré nada más y espero que dejen de hablar también de Maju. Ya es suficiente", dijo con firmeza.

Sobre las disculpas que Maju le aceptó

La reportera de "América Hoy" le recordó que hace unos días, Maju Mantilla asistió a un evento público donde declaró que había aceptado las disculpas de Gustavo. Sin embargo, la conductora de televisión no dio mayores detalles sobre si ambos retomaron su relación o si continúan distanciados.

Gustavo, por su parte, prefirió no entrar en detalles y se limitó a pedir calma. El empresario entiende que Maju es una figura pública, pero pidió que se respete su privacidad.

"Gustavo, Maju es una figura pública y este tema se sigue tocando en los medios a raíz también de todo lo sucedido. Hace unos días, Maju estuvo en un evento y dijo que aceptaba tus disculpas", señaló la reportera. "Espero que ya la dejen en paz, creo que ya fue suficiente. Saludos", expresó Gustavp, dejando en claro que no piensa seguir alimentando el tema.

Un escándalo que los persigue desde 2023

Como se recuerda, el nombre de Mariana de la Vega volvió a sonar hace unos días, luego de que ella asegurara que nunca tuvo nada con Gustavo Salcedo. Tras las imágenes difundidas el 2023 donde ambos aparecían juntos saliendo del hotel Westin.

"Yo fui a entrenar con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos. No fuimos al sauna, fuimos al circuito de piscina para hacer crioterapia, pero al final no pude hacer porque no tuve en cuenta que por la operación que me llegaron a hacer 3 días después no podía meterme al frío", señaló hacen unos días, intentando limpiar su imagen.

Esto llevó al empresario a salir al frente. Gustavo Salcedo brindó a "América Hoy" un mensaje contundente, pidiendo que paren los rumores. Con esto, el esposo de la ex Miss Mundo busca dejar atrás las especulaciones que lo han perseguido por meses y él mismo habría alimentado.

En conclusión, Gustavo Salcedo negó categóricamente haber sido infiel a su esposa Maju Mantilla y pidió que dejen en paz a su aún esposa. El empresario reiteró que no existió ningún tipo de vínculo con Mariana de la Vega y que todo fue un malentendido generado por versiones mediáticas.