Melissa Klug minimiza ataques de Evelyn Vela y marca distancia total: "Esa mujer no existe en mi vida"

La confrontación entre Evelyn Vela y Melissa Klug sumó un nuevo capítulo luego de que la popular 'Reina del Sur' lanzara más indirectas durante una transmisión en TikTok. Sus comentarios, cargados de ironía, apuntaron nuevamente a los presuntos retoques estéticos de la 'Blanca de Chucuito', lo que provocó que Melissa respondiera.

Melissa Klug responde desde la televisión

En la edición más reciente de "América Hoy", se difundieron las declaraciones de Melissa Klug, quien no evitó pronunciarse ante las frases que Evelyn Vela lanzó sobre sus supuestos retoques estéticos. La empresaria restó importancia al tema y dejó claro que no considera relevante lo que su examiga dice sobre ella.

"Ella no se cansa de hablar de mí y bueno si eso le da para tener notoriedad para que le sigan preguntando solo por mí, pues que siga. Yo de esa mujer no hablo, no opino, no existe en mi vida ni en la de mi familia", expresó Melissa con firmeza, marcando distancia absoluta.

Pese al revuelo, Melissa evitó prolongar la controversia y optó por enviar un mensaje conciliador, teniendo en cuenta que se acercan fechas especiales.

"Ya llega la Navidad, paz y amor para todos", se lee en el mensaje que compartió, dejando claro que, al menos por su parte, no hay intención de continuar con el enfrentamiento. Sin embargo, su comentario también evidenció que la relación entre ambas está lejos de mejorar.

¿Qué dijo evelyn vela de Melissa Klug?

Durante un live de Tiktok, Evelyn Vela leyó una serie de comentarios que sus seguidores le dejaban sobre los cambios físicos que habría mostrado Melissa Klug. Lejos de esquivar el tema, la empresaria respondió con tono sarcástico, lanzando varias frases que rápidamente se viralizaron.

"Ay, no me interesa. Cuando pague su chiviline en efectivo y no canje podemos hablar. Ahora que se haga lo que quiera, ustedes saben que los huesos no se pueden romper, ¿cómo haríamos con la espaldita?", expresó entre risas, dejando entrever que no cree que todos los procedimientos estéticos de Melissa sean tan simples como aparentan.

En otro momento de la transmisión, volvió a lanzar un comentario picante, insinuando que las supuestas cirugías de la influencer se habrían realizado en el rostro. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando deslizó que serían las parejas de Melissa quienes estarían financiando estas operaciones.

"Te cuento que sí me operé, pero la cintura es mía. No hay mujer fea, sino mujer con marido pobre; la bonita con la bonita. Plástica, pero aun así mucho mejor, porque mi rostro no es operado", afirmó, postura que generó una ola de reacciones entre los usuarios.

El cruce de indirectas entre Evelyn Vela y Melissa Klug vuelve a sacudir el mundo del espectáculo. Mientras la 'Reina del Sur' continúa respondiendo a los comentarios de sus seguidores con ironía y picardía, Melissa optó por marcar distancia y no alimentar más la polémica.