Jossmery Toledo lanza amenaza a Suheyn Cipriani: "Te has metido con la persona equivocada"

La farándula peruana está en shock. Jossmery Toledo se convirtió en noticia, pero esta vez no por su vida amorosa ni por redes, sino por un grave mensaje en vivo dirigido a Suheyn Cipriani. La expolicía lanzó amenazas que alarmaron a todos y que ya son virales en redes sociales.

Jossmery Toledo amenaza a Suheyn Cipriani

Jossmery Toledo volvió a ser tendencia, pero no por su vida amorosa ni por sus viajes, sino por un live con amenazas hacia Suheyn Cipriani. La expolicía lanzó frases fuertes que muchos calificaron como un lenguaje delincuencial. Durante una transmisión en vivo, Jossmery habló con un tono agresivo y sin filtro, dejando a todos sorprendidos con su amenaza directa hacia la modelo.

"Gente, yo no necesito escribir a nadie para que la enfríe. Yo misma soy. Yo no me creo que soy la reina de los malandros. O sea, yo soy una malandra más. A mí me llega el p..., tengo mi fierro, ya está, la enfrío y listo, se acabó", dijo sin medir sus palabras.

Las declaraciones causaron impacto inmediato en redes. En el programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina reaccionó indignada, recordando que ella fue policía y cuestionándola por su forma de expresarse. La conductora también comentó que las amistades de Jossmery podrían estar influyendo en su comportamiento. Este comentario lo habría hecho en relación a sus lives con Gerald Oropeza.

"A mí ya me dio miedo ya la Jossmery. ¿Qué le pasa?... En las épocas violentas que estamos, Jossmery ha sido policía, pero cómo se nota que más tirabas para el lado delincuencial. Porque un policía no anda diciendo eso. Nos está mostrando ahora su verdadera careta", dijo y añadió: "Creo que las amistades con las que está haciendo muchos lives la están contagiando".

La modelo Suheyn Cipriani aseguró que no entiende el motivo de tanta agresividad y que incluso ha sentido temor por lo dicho por la expolicía. Contó que el conflicto parece tener un origen personal, pero negó haber hecho algo para provocar esa reacción.

"Es que yo no sé por qué, es muy personal ya. O sea, yo le dije: 'Me mecho contigo'", explicó en tono resignado. Cuando le preguntaron si le había quitado un novio o algún entrenador, respondió tajante: "No, no, no. No tengo nada en contra de ella... No sabe manejar sus emociones, se ha picado".

Jossmery advierte que tendría información de Suheyn

Lejos de calmar las aguas, Jossmery siguió lanzando advertencias en otro video, donde insinuó tener información comprometedora sobre Suheyn.

"Ella salió a la luz cuando se sentó a exponer sus problemas en sillón rojo. Ahí recién la conocí y dije: 'Te has metido con la persona equivocada'. Tengo mucha información de ella, muchísima información. Ella no es lo que aparenta", afirmó con tono desafiante.

Al escuchar esas palabras, Magaly le advirtió a Suheyn que lo dicho era una amenaza directa. Sin embargo, Suheyn mantuvo la calma y aseguró no tener nada que esconder.

"Asu, te está amenazando", comentó Magaly en vivo. "Yo nunca me he metido con un hombre casado. Nunca he sido el dolor de ninguna mujer. Sí he tenido errores, pero nunca me he hecho la santa. (Creo que te hayas ganado a los malandros es lo que le molesta) Debe ser por ahí", dijo Suheyn con serenidad.

La conductora de espectáculos cerró el tema con una reflexión sobre la responsabilidad de los influencers. Señaló que usar las redes para lanzar mensajes de violencia es algo sumamente grave, especialmente cuando se trata de figuras con miles de seguidores. También resaltó que quienes tienen presencia pública deberían ser más conscientes del ejemplo que dan.

Además, recordó que Jossmery participa en distintos eventos como embajadora y que, por ello, debe cuidar su comportamiento en cada aparición. Afirmó que debería mantener una actitud más profesional y respetuosa frente al público y mencionó a Paula Manzanal de ejemplo.

En conclusión, el cruce entre Jossmery Toledo y Suheyn Cipriani pasó de ser una rivalidad mediática a un tema serio. Las amenazas encendieron las alarmas. Mientras Suheyn prefiere mantener la calma y seguir con su vida, Jossmery quedó en el ojo del huracán. Ante ello, Magaly Medina opina que la expolicía debería tener cuidado con lo que dice, pues podría traerle graves consecuencias.