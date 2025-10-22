¡Se quedó sin nada! Jesús Barco es separado de su club y se distancia con Melissa Klug tras ampay

La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa un momento complicado tras difundirse imágenes del futbolista en Huánuco con dos mujeres y compañeros de equipo. El ampay desató un escándalo mediático que afectó su vínculo y provocó que Alianza Universidad lo separe temporalmente de los entrenamientos mientras evalúa su situación disciplinaria.

Jesús Barco se queda sin club y sin pareja

El futbolista no solo enfrenta la ruptura con Melissa Klug, sino también la sanción de su club. Alianza Universidad anunció su separación temporal de los entrenamientos tras la difusión del reportaje de Magaly TV: La Firme, en el que se observa a Barco compartiendo en una piscina con Carlos 'El Patrón' Ascues y Alexis 'La Hiena' Gómez, además de varias mujeres.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, la institución señaló que inició un proceso de despido contra los jugadores involucrados en los llamados "actos de indisciplina" y que permanecerán separados de las prácticas mientras se evalúan sus descargos.

"El club ha iniciado un proceso de despido contra los futbolistas que incurrieron en actos de indisciplina. Mientras tanto, quedan separados de los entrenamientos hasta que se evalúen sus descargos", detalló el comunicado.

El video difundido muestra a Barco disfrutando del día junto a sus compañeros y llegando de noche a la Casa Club, además de asistir a los entrenamientos del día siguiente junto a Ascues y Gómez. Estos hechos se suman a las versiones que sugieren que el futbolista habría llevado una vida de 'soltero' mientras estaba en Huánuco.

Por otro lado, el presidente del club Alianza Universidad de Huánuco, Fernando Corcino, se contactó con 'América Hoy' para hablar de la situación.

"En base a eso se emitió un comunicado y esperaremos los descargos para ver que decisión se toma por ahora han sido relevados de los entrenamiento", mencionó.

Melissa Klug habla sobre la ruptura y la falta de respeto

Este martes 21 de octubre, Melissa Klug ofreció declaraciones a 'Magaly TV: La Firme' sobre su situación con el futbolista y la manera en que se enteró de los hechos. La empresaria indicó que su separación se debe a problemas de comunicación y no a terceras personas, aunque los recientes episodios complicaron la relación.

"Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas", señaló.

Además, Melissa agregó que las imágenes del futbolista junto a otras mujeres constituyen una falta de respeto que agravó la crisis:

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simplemente hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé", indicó tajantemente.

Por otro lado, sobre la posibilidad de reconciliación, la 'Blanca de Chucuito' prefirió no adelantar decisiones y señaló que su prioridad es recuperarse emocionalmente.

Entre la separación de Melissa Klug y las medidas disciplinarias de Alianza Universidad, Jesús Barco enfrenta un escenario complicado tanto en lo personal como en lo profesional, mientras el país sigue atento a la evolución de la situación.