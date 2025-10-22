Evelyn Vela revela que mantiene amistad con Jesús Barco pese a ruptura con Melissa Klug: "Es un buen chico"

La empresaria Evelyn Vela, conocida por su cercanía con Melissa Klug, sorprendió al pronunciarse sobre la relación de la 'Blanca de Chucuito' con el futbolista Jesús Barco. Tras la eliminación del comunicado de separación de Klug y la confirmación de su crisis sentimental, la también llamada 'Reina del Sur' rompió su silencio, generando gran controversia en el mundo del espectáculo.

Evelyn Vela confirma su amistad con Jesús Barco

En una reciente entrevista para Magaly Medina, Evelyn Vela aclaró que mantiene una amistad con Jesús Barco, pero que esta no guarda relación con la etapa que él compartió con Melissa Klug. La empresaria aseguró:

"Ojo, no estoy diciendo que es malo, es un buen chico, pero yo no viví tanto tiempo su relación con Melissa; viví otras parejas de mi ex amiga. Yo si lo considero mi amigo, una cosa no tiene que ver con la otra", comentó Vela, dejando claro que su amistad se basa en experiencias recientes y la confianza construida con el deportista.

Además, Vela también recordó que, durante su etapa en el club de Nazca, Barco le solicitó apoyo para conseguir una vivienda, con la condición de que el club financiara la compra. Además, destacó el compromiso del futbolista con su hija, a quien visitaba con frecuencia entre Nazca y Lima, un esfuerzo que se complicó cuando se trasladó a Huánuco por motivos deportivos.

"Cuando el estaba en Nazca yo sbaia que iba y venia por que el me pidió una ayuda para tener una casa allá pero quería que el club le pague para recibir a su mujer y su niña", explicó

La opinión de Evelyn sobre el comunicado de Melissa Klug

En otro momento de la entrevista, Evelyn Vela se refirió al polémico comunicado que Melissa Klug publicó y luego eliminó anunciando su separación. La empresaria aseguró que la declaración fue planificada en privado antes de hacerse pública y confirmó que la ruptura entre Klug y Barco es real.

"Claro que sí hay una crisis, pero creo que ella tuvo que arreglarlo en cuatro paredes ese comunicado y luego borrarlo. Ahora ha aceptado que no está con él, así que hay una ruptura", comentó Evelyn.

Magaly Medina coincidió con esta versión y recordó que la separación se venía gestando desde que el futbolista se trasladó a Huánuco. La conductora destacó que la distancia agrava los problemas de comunicación y complica cualquier intento de reconciliación, ya que las parejas no pueden solucionar sus diferencias de manera progresiva.

En conclusión, la intervención de Evelyn Vela confirmó lo que ya se sospechaba, la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco atraviesa un quiebre definitivo. Mientras la empresaria mantiene su amistad con el futbolista y resalta su compromiso con la familia, Melissa prefiere preservar los detalles de su vida privada, cerrando un capítulo que mantuvo a la pareja en el ojo mediático.