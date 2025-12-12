Precio del DÓLAR HOY, 12 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en Perú continúa mostrando un comportamiento estable este viernes 12 de diciembre. La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango predecible, sin movimientos bruscos, lo que refuerza la percepción de calma en el mercado cambiario durante el cierre de la semana.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se cotiza hoy en S/ 3.362 para la compra y S/ 3.370 para la venta. Estos valores reflejan una leve variación frente a jornadas previas, pero sin romper la tendencia de estabilidad observada desde finales de noviembre.

En las últimas semanas, el dólar ha registrado pequeñas fluctuaciones diarias que no han generado alertas ni preocupación entre analistas o agentes económicos. Este comportamiento responde, principalmente, a un equilibrio entre la oferta y demanda de la moneda extranjera en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 12 de diciembre. (SUNAT)

Durante los últimos días de noviembre y las primeras semanas de diciembre, el tipo de cambio ha oscilado dentro de un margen estrecho. Este escenario ha permitido que tanto empresas como ciudadanos planifiquen sus operaciones financieras con mayor previsibilidad y menor riesgo cambiario.

Uno de los factores clave detrás de esta estabilidad es la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), que ha intervenido oportunamente para evitar saltos abruptos en el dólar. A ello se suma un contexto internacional más calmado, con expectativas moderadas sobre nuevas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Además, el buen desempeño de las exportaciones peruanas y la estabilidad de los precios de los metales han contribuido a una mayor entrada de divisas al país. Esto ha ayudado a contener presiones alcistas sobre el tipo de cambio, especialmente en un mes marcado por mayores gastos de fin de año.

Para el consumidor común, un dólar estable significa menores sobresaltos en precios de productos importados, pasajes, tecnología y servicios dolarizados. En el sector empresarial, permite una mejor planificación de pagos, contratos y compromisos financieros.

Los analistas coinciden en que, mientras no se presenten factores externos inesperados o tensiones políticas internas, el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos similares en el corto plazo. La atención del mercado seguirá puesta en los anuncios económicos internacionales y en la evolución de la economía local.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 12 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier trámite. Ojo, el precio no es el mismo en todos lados, ya que puede variar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar atento para no perder plata y sacarle el mejor provecho a tu dinero.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Aparte de la SUNAT, hay otras plataformas confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este viernes 12 de diciembre con una cotización de S/ 3.362 para la compra y S/ 3.370 para la venta, según la SUNAT. La divisa mantiene su tendencia estable, consolidando un escenario de tranquilidad cambiaria al cierre de la semana.