Precio del DÓLAR HOY, jueves 11 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en Perú mantiene su estabilidad este jueves 11 de diciembre, mostrando solo una ligera variación al alza frente al sol. El mercado cambiario continúa reflejando calma y previsibilidad, sin alteraciones significativas en los últimos días del mes.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio se ubica hoy en S/ 3.364 para la compra y S/ 3.378 para la venta, lo que representa un leve incremento respecto a la jornada anterior. A pesar de este movimiento, la divisa estadounidense se mantiene dentro de su rango promedio de las últimas semanas.

Un comportamiento estable y predecible. Durante los primeros días de diciembre, el dólar ha mostrado pequeñas variaciones que confirman un panorama cambiario estable. Este comportamiento responde a una menor presión por parte de los inversionistas y a una adecuada intervención del Banco Central de Reserva (BCR), que ha sabido contener posibles alzas bruscas en el tipo de cambio.

Precio del dólar del 1 al 11 de diciembre. (SUNAT)

La estabilidad del dólar también beneficia a los consumidores y empresas que manejan operaciones en moneda extranjera, ya que reduce la incertidumbre sobre los costos de importación y pago de deudas en dólares.

Factores económicos que influyen. A nivel internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene una política monetaria cautelosa, lo que ha disminuido la volatilidad del dólar frente a las monedas emergentes. En paralelo, el precio del cobre, uno de los principales productos de exportación del Perú, continúa en niveles favorables, lo que impulsa la entrada de divisas al país.

En el plano interno, la economía peruana sigue mostrando señales de recuperación sostenida, con un control estable de la inflación y una demanda moderada de dólares por parte del sector empresarial. Esto ha permitido que el tipo de cambio permanezca dentro de un margen previsible.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 11 de diciembre de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, es clave estar informado para evitar pérdidas y aprovechar mejor tu dinero.

También se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier movimiento. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio actualizado.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este jueves 11 de diciembre con una cotización de S/ 3.364 para la compra y S/ 3.378 para la venta, según la SUNAT. La moneda estadounidense mantiene su tendencia estable frente al sol, reforzando la confianza de los agentes económicos y consolidando un mercado cambiario equilibrado en el cierre de la semana.