Precio del DÓLAR HOY, 10 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio de la moneda estadounidense continúa sin sobresaltos en la segunda semana de diciembre, gracias a la estabilidad económica y al control del BCR.

Precio del dólar hoy, 10 de diciembre.
Precio del dólar hoy, 10 de diciembre. (Composición Karibeña)
10/12/2025

El precio del dólar en Perú continúa mostrando estabilidad en el mercado cambiario, manteniéndose dentro de un rango controlado en la segunda semana de diciembre. La divisa estadounidense sigue sin registrar movimientos bruscos frente al sol, reflejando la solidez de la economía local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio para este miércoles 10 de diciembre se sitúa en S/ 3.363 para la compra y S/ 3.369 para la venta, manteniendo prácticamente los mismos niveles observados desde inicios de la semana.

Un panorama estable en el tipo de cambio. Durante los últimos días, el dólar ha oscilado levemente entre S/ 3.35 y S/ 3.37, demostrando un comportamiento moderado. Este escenario se debe a la estabilidad del mercado financiero y a las intervenciones oportunas del Banco Central de Reserva (BCR), que actúa para evitar fluctuaciones abruptas.

Precio del dólar del 1 al 10 de diciembre. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 10 de diciembre. (SUNAT)

Los analistas señalan que la estabilidad cambiaria favorece a los hogares y empresas que realizan transacciones en dólares, pues reduce la incertidumbre sobre los costos y mantiene los precios de productos importados bajo control.

Factores internos e internacionales. En el contexto internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantiene una política monetaria sin grandes modificaciones, lo que ayuda a que las monedas de economías emergentes, como el sol peruano, se mantengan firmes.

Por otro lado, los precios de los metales, especialmente el cobre y el oro, continúan en niveles positivos, lo que impulsa la entrada de divisas al país y fortalece la posición del sol frente al dólar. A esto se suma la estabilidad política interna y el control de la inflación, que refuerzan la confianza de los inversionistas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 10 de diciembre de 2025 necesitas comprar o vender dólares, lo mejor es que revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía está estable, es importante estar atento para no perder dinero y sacarle el mejor provecho a tu bolsillo.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier movimiento. Aparte de la SUNAT, también hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

En resumen, el dólar inició este miércoles 10 de diciembre con una cotización de S/ 3.363 para la compra y S/ 3.369 para la venta, según la SUNAT. Pese a las pequeñas variaciones diarias, la moneda estadounidense mantiene una tendencia estable frente al sol, consolidando la calma del mercado cambiario peruano en esta etapa del mes.

