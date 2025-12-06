Precio del DÓLAR HOY, 6 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar en el Perú ha iniciado con una leve alza del día anterior, reflejando aún una calma para todos aquellos que manejan la moneda estadounidense. El tipo de cambio para hoy sábado 6 de diciembre ya está disponible.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy se ubica en S/ 3.363 para la compra y S/ 3.369 para la venta, una ligera alza respecto a la jornada anterior, pero que mantiene la línea de equilibrio observada desde fines de noviembre.

Desde que terminó el mes de noviembre, el dólar viene sufriendo algunos cambios leves en el último mes del 2025. Por más que ha tenido una leve alza comparada al día anterior, se sigue manteniendo la estabilidad y es predecible para que no tenga mayores impactos.

Esta calma responde al control monetario del Banco Central de Reserva (BCR), que ha intervenido de forma oportuna cuando se han registrado leves fluctuaciones, evitando mayores impactos en el mercado.

La estabilidad política y el control de la inflación han reforzado la confianza en la economía peruana. Por ello, no se han tenido cambios bruscos en el tipo de cambio de dólar en relación con la moneda peruana, aún así se mantiene en constante monitoreo.

Tipo de cambio oficial del dólar

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 6 de diciembre de 2025 estás pensando en comprar o vender dólares, es clave que verifiques primero el tipo de cambio. Recuerda que el precio no es igual en todos lados y puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que elijas. Aunque la economía sigue estable, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y conseguir el mejor precio posible.

También se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este sábado 6 de diciembre con una cotización de S/ 3.363 para la compra y S/ 3.369 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable frente al sol, consolidando una tendencia de tranquilidad en el mercado cambiario peruano al cierre de la primera semana de diciembre a pesar de su leve alza.