Precio del DÓLAR HOY, 19 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable este viernes 19 de diciembre. El dólar mantiene una tendencia similar a la registrada desde finales de noviembre, sin movimientos bruscos que generen preocupación entre ciudadanos, empresas o agentes económicos que operan con la divisa.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este viernes 19 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.363 soles para la compra y 3.371 soles para la venta, cifras que confirman la estabilidad observada en las últimas jornadas.

Este comportamiento no sorprende al mercado. Desde la última semana de noviembre, el dólar ha mostrado variaciones muy leves, moviéndose apenas algunos centavos arriba o abajo, sin marcar una tendencia clara de alza o caída sostenida.

Durante varios días consecutivos, incluso incluyendo fines de semana, el tipo de cambio se repitió prácticamente sin cambios. Esta continuidad ha reforzado la percepción de un mercado cambiario controlado y predecible.

En los primeros días de diciembre, el dólar registró pequeños ajustes tanto en el precio de compra como en el de venta. Sin embargo, estas variaciones se mantuvieron dentro de un rango estrecho que no alteró el panorama general.

Precio del dólar del 1 al 19 de diciembre. (SUNAT)

A lo largo de las últimas semanas, el sol peruano ha mostrado fortaleza frente a la moneda estadounidense. Esto ha evitado escenarios de volatilidad y ha permitido que el tipo de cambio se mantenga estable.

Especialistas explican que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares en el mercado local. Además, la ausencia de eventos económicos o políticos de alto impacto ha contribuido a esta calma.

En el ámbito internacional, el dólar tampoco ha registrado presiones significativas que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha sido clave para mantener la estabilidad cambiaria.

Para las familias, un dólar estable representa una ventaja. Permite planificar gastos, pagos y compras en moneda extranjera sin el temor de enfrentar subidas repentinas que afecten el presupuesto. En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones financieras a corto plazo.

También beneficia a quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones con mayor claridad y sin sorpresas. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento reciente sugiere que el dólar continuará moviéndose dentro de márgenes controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 19 de diciembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a aprovechar mejor cada cambio.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este viernes 19 de diciembre. La moneda estadounidense cierra la semana laboral sin sobresaltos y con un escenario de previsibilidad que, por ahora, se mantiene firme.