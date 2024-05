¡Lo aclara! Gino Assereto asegura que le gustan las mujeres: "No salí a hablar porque no me gusta debatir"

Gino Assereto rompió su silencio sobre los rumores que ha surgido en donde aseguran que el modelo sería bisexual, hasta el momento el ex de Jazmín Pinedo no había dicho nada al respecto pero esta vez decidió no callar más.

El ex chico reality habló para el programa de 'Magaly Tv La Firme' donde confesó sus gustos dejando a más de uno boquiabierto.

Cuenta su verdad

Gino Assereto decidió brindar una corta entrevista para el programa de 'Magaly Tv La Firme' en donde aclaró de una vez por todas todos los rumores sobre su sexualidad y es que el modelo ha sido señalado como bisexual por diversos usuarios.

Assereto reveló que todo lo que se dice de él es mentira, sin embargo, no salió al frente para evitar peleas con usuarios ya que no el gusta la confrontación con personas que tienen su propia opinión.

"Soy feliz. Me gustan las mujeres, lo he dicho un montón de veces. Si nunca salí a decir nada es porque no me gusta estar debatiendo con las personas porque cada uno tiene su verdad", comentó Gino.

Incluso recalcó que en algún momento le incomodaron los comentarios sobre sus preferencias sexuales pero decidió dejarlo pasar y no decir nada al respecto.

"Al inicio me incomodaba, años atrás, pero he venido trabajando conmigo mismo para aprender a saber respetar lo que las personas dicen, respeto mucho, no guardo rencor", dijo el exchico reality.

Por último, Gino confesó que sufrió una drástica pérdida de peso debido a una enfermedad que le tocó afrontar y que debido a eso no pudo volver a su contextura de antes pese a ello trata de mantener una vida saludable.

"Hace muchos años me dio hepatitis, bajé como 12 kilos y no los recuperé", acotó el ex de la popular 'Chinita'.

Con estas declaraciones el cantante deja en claro que es heterosexual y poca importancia le da a los comentarios negativos que puedan hacer de él, esto para priorizar su salud mental ya que las redes sociales son el medio en donde más ataques reciben diversas figuras del espectáculo.

Jazmín Pinedo habló sobre la orientación sexual de Gino Assereto

Recientemente, la popular 'Chinita' se refirió a las declaraciones de su expareja Gino Assereto sobre su orientación sexual en una entrevista. En ese sentido, Jazmín Pinedo defendió al exchico reality y aclaró el tema sobre su orientación sexual, ya que usuarios en redes sociales especularon que Assereto sería homosexual.

Por tal motivo, la conductora de Más Espectáculos aclaró de una vez por todas este asunto y elogió a su expareja por la gran tranquilidad que tiene frente a las críticas de algunos internautas.

"Nosotros hemos tenido que lidiar con estos comentarios, por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué se pinta así, yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz... Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que lo hace infeliz", dijo en un primer momento.

"He sido testigo de cómo él se toma este tipo de comentarios, de hecho ha jugado con esta idea de sacar una canción 'Saliendo del clóset'. Gracias a Dios, Gino tiene esa paciencia y esa virtud, si una persona quiere tener algún tipo de orientación sexual es su vida, es su tema y es esa persona la que tiene que manejarlo. Él ya dijo que no, que esa no es su opción sexual", acotó.