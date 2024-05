Macarena Vélez sufre con canción de desamor ¿por Said?: "Un día te fuiste y no volviste"

¿Guerra por el "Samurai"? Hace unos días, la "Mujer Increíble" dio que hablar al confesar que guardaba los mejores recuerdos de Said Palao, su expareja, lo cual incluye una cadena que este le había regalado. En esa línea, recientemente, se difundió un video en el cual se ve a la modelo mandando una indirecta en redes sociales al cantar una canción de desamor, y el detalle que más llamó la atención, fue que usaba el regalo que le dio su expareja. ¿Macarena Vélez le estará enviando mensajes subliminales al ahora prometido de Alejandra Baigorria?

¿Qué había dicho Macarena Vélez?

Macarena Vélez estuvo como invitada en "América Hoy" hace unos días y sorprendió con una revelación inédita. Según detalló la "Mujer Increíble", aún conserva diversos regalos que le dieron sus ex y causó revuelo al confesar que uno de sus regalos más caros y que todavía usa es una cadena de oro que le obsequió Said Palao, su expareja.

Todo comenzó cuando Janet Barboza le preguntó a la exintegrante de "Esto es Guerra" por los regalos más caros que ha recibido. En ese momento, Macarena Vélez agarró una cadena que tenía en su cuello y confesó que ese había sido su regalo más caro.

Tras esto, "Maca" aclaró el por qué todavía utiliza un regalo de su expareja y señaló no tener problemas, ya que siempre se lleva los mejores recuerdos de sus parejas y, además, indició que ese dije fue el que ella eligió.

"Yo elegí el dije y me fascinó. Me encanta, siempre me llevo lo mejor (...) no tendría por qué fundirlo, no tengo que ocultarlo. A mí me encanta y ya está, no lo escondo", agregó la exintegrante de "Combate".

Le preguntan a Macarena Vélez en #américahoy sobre el regalo más caro que le han dado y ella menciona que la cadena que llevaba puesta y que se la regaló su ex Said Palao. Le dicen que lo hubiera fundido pero ella resalta: "Me llevo siempre lo mejor y nada más" 👇🏼 pic.twitter.com/4BnJX9G8Sg — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 25, 2024

¿Peleará por el amor de Said?

Estas declaraciones de Macarena Vélez dieron que hablar y causaron gran revuelo en redes sociales. Ethel Pozo y Brunella Horna, en su momento, señalaron que no utilizarían regalos de sus exparejas y en redes sociales, "lapidaron" a la "Mujer Increíble" por no "respetar" la relación que ahora tiene Said Palao con Alejandra Baigorria.

En esa línea, recientemente se ha viralizado un video en el cual se ve a la propia Macarena Vélez, visiblemente triste y cabizbaja, tarareando una canción de desamor llamada "¿Cómo Pasó?" de Ela Taubert.

El detalle que más llamó la atención de este clip es que Macarena lo graba utilizando el collar que le regaló su expareja e, incluso, en un momento, lo agarra con mucho sentimiento, demostrando así que, quizás, lo que siente por Said Palao sigue a "flor de piel".

"Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró? Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó? Y solo pasó que un día te fuiste (agarra su cadena) y nunca volviste. ¿En dónde quedé yo?", decía el fragmento de la canción que posteó Macarena Vélez en su cuenta de TikTok.

Tras este video en mención, diversos usuarios en redes sociales "chancaron" a Macarena Vélez y le exigieron que deje de hacerse la "pobrecita" y asuma que Said Palao es feliz ahora con Alejandra Baigorria. Sin embargo, muchos otros le piden que luche por el amor de su expareja para que haya más contenido en "Chollywood". ¿Qué pasará?