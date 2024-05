"Más que merecido, fue el mejor": Mathías Brivio gana "El Gran Chef Famosos" y "chefsitos" lo halagan en redes

¡Larga vida a "El Gran Chef Famosos"! En una nueva y emocionante final, "El Gran Chef Famosos, El Restaurante" vio como ganador a Mathías Brivio, quien se impuso en una reñida competencia a Gino Assereto. Emilram Cossío también había llegado hasta las instancias finales, sin embargo, se quedó con el tercer lugar de la competencia. Ante la victoria del exconductor de "Esto es Guerra", los "chefsitos" no dudaron en celebrarlo en redes sociales y se desvivieron en elogios para el "Tío Mati".

Mathías Brivio gana la séptima temporada de "El Gran Chef Famosos"

Gino Assereto, Mathías Brivio y Emilram Cossío fueron los mejores participantes de la séptima temporada de "El Gran Chef Famosos", la cual fue denominada como "El Restaurante. El trío antes mencionado convenció al jurado en las galas previas, por lo cual, su presencia en el último día de competencia fue más que merecido.

Fue el exintegrante de "Chapa tu Money" (CTM) quien se quedó con el tercer lugar del reality culinario, dejando en el camino a los exintegrantes de "Esto es Guerra". Padre e hijo televisivo se enfrentaron en una lucha plato a plato por alcanzar la ansiada olla dorada, pero como en todo concurso, solo uno de ellos podía gritar "campeón".

Ambos se enfrentaron en una doble preparación y, como toda final, fue más que exigente. "Lomo de alpaca en costra de hierbas andinas con texturas de maíz" y "tartaleta de aromas selváticos" fueron los platos a preparar por ambos participantes, quienes lo dejaron todo en el concurso culinario.

Tras una larga espera, José Peláez anunció a Mathías Brivio como el ganador de "El Gran Chef Famosos, El Restaurante", lo cual desató la alegría de todos en el set de la competencia culinaria. Tras su victoria, el "Tío Matí" dedicó unas emotivas palabras a todos y destacó al programa de Latina como lo mejor que le ha pasado en la vida.

"Muy contento y sobre todo orgulloso de haber podido mantener un ritmo tan fuerte de casi todos los días al frente de una cocina contra el tiempo. El Gran Chef es una familia y eso me ha quedado claro. Gino para mí es un crack en la cocina y también fuera de ella. Este triunfo va para mi familia que ha aguantado que yo esté lejos de ellos por 2 meses. Son mi soporte siempre. Y también para mi nonna Elda que me cuida desde el cielo, quien fue la que hizo que yo me enamorara de la cocina", señaló muy emocionado Mathías Brivio.

En el corazón de los "chefsitos"

Las sinceras palabras de Mathías Brivio traspasaron las pantallas y el mensaje llegó a todos los "chefsitos" quienes de lunes a sábado acompañan a "El Gran Chef Famosos" y lo hacen saber con el rating.

Por ello, las redes sociales no tardaron en hacer tendencia el nombre de Mathías Brivio y lo felicitaron por su victoria frente a Gino Assereto. Para muchos "chefsitos", el conductor de televisión es un justo ganador de la temporada, ya que, durante toda la presente edición demostró entrega y sacrificio, valorando también que fue eliminado, pero volvió en el repechaje.