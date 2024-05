Ivana Yturbe aconseja a Pamela López sobre Christian Cueva: "Ella sabe lo mucho que la quiero"

Ivana Yturbe rompio su silencio para dar un consejo a su amiga Pamela López, esposa de Christian Cueva, sobre cómo manejar los celos y la confianza en una relación. La modelo e influencer también dio detalles sobre su matrimonio con Beto da Silva.

Ivana Yturbe da firme consejo a Pamela López sobre Cueva

Ivana Yturbe, conocida modelo e influencer, ha decidido romper su silencio y hablar sobre su matrimonio con Beto da Silva, además de ofrecer un contundente consejo a Pamela López, esposa de Christian Cueva. La modelo le dio un mensaje sobre cómo manejar los celos y la confianza en una relación.

Ivana Yturbe habló sobre la confianza y la comunicación que ha desarrollado con su esposo, el futbolista Beto da Silva. "No todo es color de rosa, pero ser amigos nos ha permitido tener una comunicación sólida que ha fortalecido nuestros tres años de matrimonio", expresó Ivana en una reciente entrevista.

Ivana no evitó el tema de la infidelidad cuando fue consultada sobre la relación entre Pamela López y Christian Cueva. Aunque Cueva ha sido infiel en varias ocasiones, Ivana compartió un consejo general para todas las parejas.

"Bueno, a Pame los consejos que le tenga que dar se los doy en privado, ella sabe lo mucho que la quiero. A todas las parejas, en general, decirles que se comuniquen. La base obviamente es el amor, el respeto, pero la comunicación es muy importante. No soy una erudita en el tema, pero lo estoy logrando. Así que bueno, la comunicación ha sido la clave", dijo Ivana.

¿Ivana Yturbe le revisa el celular a Beto da Silva?

Ivana confesó que, aunque es celosa, ha aprendido a manejar sus inseguridades gracias a la confianza que Beto da Silva le brinda. "Aunque no lo crean, ya cambié. La verdad es que estoy sorprendida, tampoco me lo creo, pero sí. Mi esposo me da mucha seguridad, me hace sentir todos los días linda de verdad, una mujer que está cumpliendo todos sus sueños. Y sí, es un príncipe, es exactamente el chico con el que quería estar. Un chico así es el que quiero para mi hijita", afirmó Ivana.

La modelo subrayó que la comunicación ha sido clave para mantener una relación sólida con Beto. "La comunicación ha sido fundamental para nosotros. Hablamos de todo y nos aseguramos de que ambos estemos en la misma página. Eso nos ha ayudado a superar cualquier obstáculo", añadió.

Ivana Yturbe ha dejado claro que la confianza y la comunicación son esenciales en cualquier relación. Su consejo a Pamela López y a todas las parejas resalta la importancia de hablar y entenderse mutuamente para construir una relación sólida y duradera.