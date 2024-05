Cueva revela CRUCE con Gareca tras fallar penal en el mundial: "Le dije a Farfán que tenía confianza"

¡RUGIÓ EL TIGRE! Uno de los momentos más recordados en la historia del fútbol peruano será el penal fallado por Christian Cueva ante Dinamarca en el mundial Rusia 2018. Esta anécdota, en su momento dolorosa, fue contada por "Aladino" en la reveladora entrevista que tuvo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en "Enfocados". Durante la conversación, el exvolante de Alianza Lima confesó que tuvo un TENSO MOMENTO con Ricardo Gareca luego de que no dejara patear la "pena máxima" a la "Foquita".

Recordar es volver a sufrir

El 16 de junio de 2018, la selección peruana hacía su debut en los mundiales luego de 36 años de ausencia. Al mando de Ricardo Gareca, la blanquirroja realizó una Eliminatoria casi perfecto, donde incluso se ubicó en el puesto 10 del ranking FIFA, y accedió a la justa mundialista donde compartió grupo con Australia, Francia y Dinamarca.

Justamente los daneses fueron el primer rival de la bicolor en la justa mundialista y el partido siempre será recordado por el penal fallado por Christian Cueva. Eran los descuentos del primer tiempo y el juez del encuentro había pitado tiro desde los 12 pasos a favor de los peruanos.

Muy confiado y seguro de sí, el exvolante de Alianza Lima agarró la pelota y no había nadie quien lo pare. Sin embargo, para tristeza de todos los peruanos, "Aladino" mandó su remate a las nubes, dejando a más de 30 millones de peruanos con las ganas de gritar un gol en el mundial.

Al final, el encuentro terminó ganándolo Dinamarca con gol de Poulsen y derivó en la temprana eliminación de la selección peruana del mundial Rusia 2018. Millones de peruanos sufrieron aquella tarde del 16 de junio de 2018 y quedará en la memoria de muchos para siempre.

En esa línea, Christian Cueva ha ofrecido una reveladora entrevista a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en "Enfocados", donde "Cuevinha" contó más detalles de aquel fatídico día y también, un TENSO MOMENTO que vivió con Ricardo Gareca, entrenador peruano en aquel entonces

Christian Cueva tuvo tenso momento con Ricardo Gareca

Cuando el árbitro del encuentro pitó penal a favor de Perú, Christian Cueva agarró la pelota y caminó, muy confiado, hasta el área de Dinamarca. Sin embargo, la historia pudo haber sido otra, ya que "Aladino" ha confesado que, pese a las órdenes de Ricardo Gareca, no hizo caso y prefirió ejecutar él el disparo en lugar de Jefferson Farfán.

"El 'cholo' estaba con la confianza arriba. Me acuerdo de que el profe (Ricardo Gareca) me decía que yo pateara, Carrillo también estaba ahí. Le decía, pero no hacía caso. Esto la gente no sabía, pero yo le decía: "Cholo, yo pateo", pero él tenía la pelota bien agarrada, no la soltaba. Me respondía: "Negro, déjame, yo pateo, estoy con confianza". Entonces, lo dejé", señaló el ex Alianza Lima.

Jefferson Farfán: "Cuando se da el penal ante Dinamarca en el Mundial, Gareca gritó que yo debía patearlo. Pero Cueva NO SOLTABA LA PELOTA y me dijo que se tenía confianza."



El evento canónico de la Selección. pic.twitter.com/DqR8LpoCGi — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) May 27, 2024

Tras este mal momento que significó la derrota de Perú ante los daneses, Farfán recordó que tanto Ricardo Gareca como Ñol Solano se acercaron para recriminarle por no haber pateado el penal, pero las cosas ya estaban hechas. Además, "Aladino" reveló un TENSO MOMENTO que vivió junto al "Tigre", ya que sintió que el entrenador había perdido confianza en él.

"Yo después del penal salí y me metí un partidazo, no es que me desanimé, sino que la gente se quedó con lo malo. Antes del partido con Francia me llama el profe y me pregunta: "¿Estás bien?". Le digo que sí y me responde: "¿Estás seguro? ¿Estás para jugar?". Le respondo que sí, pero ya me sentía con poca confianza porque pensaba que el profe estaba dudando o de repente que yo no estaba bien. Entonces, me dijo que mañana jugaba porque estaba bien", manifestó Christian Cueva. ¿Qué hubiese pasado si le hacía caso a Ricardo Gareca y Farfán pateaba el penal? En un mundo alternativo, quizás, ese mundial Rusia 2018 fue para Perú.