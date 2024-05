¡Repudiable! Farid Ode denuncia a profesor de vóley por acoso a su hija: "La invitaba a salir"

Farid Ode se mostró indignado el día de ayer tras confesar que su hija de 13 años venía siendo acosada por su ex profesor de vóley quien le escribía hasta altas horas de la madrugada.

La expareja de Mariela Zanetti contó a detalle lo que le reveló su hija quien notó el raro comportamiento de su ex entrenador y el interés que tenía en ella a pesar de ser una niña.

Defiende a su hija a capa y espada

Magaly Medina compartió un informe sobre Farid Ode, quien ha denunciado a Julio Rubén Torres Silva, de 31 años, exprofesor de vóley de su hija.

La hija de Farid y de Sandra Mathews reveló que su profesor le pidió su número personal, ella se lo dio sin imaginar las intenciones que tendría el sujeto después.

Luego, el profesor la invitó a salir y a celebrar el Día de la Mujer, según informó Farid en una entrevista con la prensa de ATV. Posteriormente, la niña dejó de asistir a clases.

"Ella me dijo que le había pedido el número y luego la empezó a invitar a salir, a saludar por el Día de la Mujer. De un día a otro mi hija me dijo que ya no quería ir a clases", contó la madre de la adolescente.

Farid decidió tomar cartas en el asunto cuando vio los mensajes en donde el profesor le decía a su hija que era hermosa y que además, estaba dispuesto a invitarla a salir: "Permíteme decirte que te ves maravillosa, te ves cautivadora... ¿Qué planes para hoy? ¿o estás full para mañana?".

Asimismo, Ode reveló que el hombre le escribía a las 2 de la madrugada haciéndole preguntas insistentes.

"Uno de los profesores de vóley comenzaba a escribirle, a seducirla, mensajes a las 2 de la mañana, diciéndole 'cómo estás', 'qué bonita estás'... pensé en descuart... a este hombre" y procedió a realizar la denuncia al pervertido en la comisaría de Sagitario.

¿Qué dijo Julio Rubén Torres Silva?

Reporteros de Magaly acudieron hasta la vivienda del denunciado, sin embargo, familiares aseveraron que las afirmaciones de Farid son falsas pese a que existen pruebas de lo contrario.

Lograron comunicarse con el extrabajador de Innova Schools Chorrillos por teléfono, pero este se negó a dar declaraciones, limitándose a decir: "Bueno, por el momento ahorita no puedo hablar, no voy a hablar de eso. Discúlpame y muchas gracias por la llamada".

Por su parte, la periodista Magaly Medina afirmó que el colegio Innova Schools separó a Julio Torres de la institución, aunque no se han presentado denuncias formales contra él.

Hasta el momento el implicado Julio Rubén Torres no se ha pronunciado de manera pública sobre las acusaciones en su contra, además no se sabe si se ha llegado a comunicar con la familia perjudicada para aclarar la situación.

Es por ello que Ode continuará con el proceso legal en su contra hasta encontrar justicia y Torres Silva no vuelva a pretender a niñas, motivo suficiente para afrontar una pena en prisión.

Magaly Medina exhortó a sus televidentes a tener cuidado con los maestros e instructores de sus menores hijos.