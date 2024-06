Oliver Sonne y su increíble pedido musical durante los entrenamientos de la selección peruana: "Chicha pe, causa"

Un reciente video de la Selección Peruana no solo resalta el ambiente positivo entre los jugadores, sino también la conexión y la identificación de Oliver Sonne con el país. Y es que muchos hinchas en redes sociales perciben que el ambiente en el equipo ha cambiado desde la salida de Juan Reynoso.

Además, ante la pregunta sobre qué tema colocar en los entrenamientos, Oliver Sonne sorprendió al elegir la 'Chicha', un emblemático género musical de nuestro país. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Oliver Sonne se aventura fuera de su estilo musical habitual, la electrónica europea, para abrirse al ritmo proveniente de las regiones montañosas del Perú. Este jugador, muy apreciado en la Selección Peruana, ha hecho una solicitud musical que ha emocionado profundamente a los seguidores peruanos.

El joven lateral de 23 años, originario de Dinamarca, fue consultado sobre qué tipo de música le gustaría escuchar para animar los entrenamientos de la 'Blanquirroja' en la Videna, y sorprendentemente, no optó por la salsa, la música criolla o el pop latino. En cambio, se aventuró con un nuevo género y solicitó: "Chicha, pe causa", fue la respuesta del futbolista rubio.

La jornada laboral comenzó de inmediato con el resumen del día al ritmo de la música de 'Papá Chacalón', un artista muy apreciado por el público y que seguramente habría complacido a su compañero Christian Cueva, quien es un ferviente admirador de este género popular.

Durante una entrevista con el periodista Michael Succar en el programa de YouTube 'Sin cassette', Sonne abordó el tema de la disciplina. El jugador del Silkeborg de Dinamarca compartió su reflexión sobre este aspecto y expresó que su club lo remunera por las actividades que realiza fuera del campo de juego.

"Yo siempre he creído que no me pagan por lo que haga en el campo, sino por lo que hago fuera de él. Jugaba fútbol así no me pagaran, siempre estaba en la cancha, entrenando, intentando mejorar, porque amo este deporte, pero me pagan por lo que hago fuera de las canchas, por eso me pagan", declaró.