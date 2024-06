¡Escalofriantes chats! Primo de Jackeline Salazar habría coordinado su asesinato: "Enfríenla"

La Fiscalía ha descubierto impactantes conversaciones entre Jesús Abraham Victorio Vallejos, primo de Jackeline Salazar, y los presuntos secuestradores de la empresaria. Los chats revelan que Victorio Vallejos habría coordinado su asesinato para silenciarla y evitar que saliera del país.

La impactante revelación salió a la luz cuando la Fiscalía descubrió conversaciones entre Jesús Abraham Victorio Vallejos, primo de la empresaria Jackeline Salazar, y los presuntos secuestradores. En estos chats, Victorio Vallejos habría coordinado el asesinato de su prima mientras estaba secuestrada para silenciarla y evitar que saliera del país.

Según un informe de "América Noticias", las conversaciones muestran que Jesús Victorio Vallejos planeaba el asesinato de Jackeline Salazar.

¿Quién es 'El Chino'? Las autoridades creen que 'El Chino' es Érick Moreno, alias 'El Monstruo'. Aunque Moreno aún no ha sido capturado, su expareja fue detenida con celulares que se habrían usado durante el secuestro de Salazar.

Victorio Vallejos mantuvo constante comunicación con miembros de la banda del 'Monstruo'. En los chats, discutían sobre la necesidad de asesinar a Salazar para evitar que identificara a sus captores.

El Poder Judicial, a través de la Corte de Lima Norte, dictó 18 meses de prisión preventiva para Jesús Santos Victorio Acuña, tío de Jackeline, y Jesús Abraham Victorio Vallejos, su primo. Ambos están acusados de participar en el secuestro de Salazar, quien fue retenida en una casa en Carabayllo por 11 días. También se dictó prisión preventiva para otros cuatro presuntos coautores del delito.

Jackeline Salazar fue secuestrada el pasado 13 de mayo en el distrito de Los Olivos y rescatada el 24 de mayo en Carabayllo. Durante su cautiverio, los secuestradores exigían una suma de dinero para su liberación. Según la investigación, el primo de Salazar estuvo involucrado en las negociaciones del rescate y mantenía contacto directo con la banda criminal.

Tras su rescate, Jackeline Salazar expresó su agradecimiento a la Policía Nacional del Perú y a su familia.

En sus redes sociales, escribió: "No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo. Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones".